7 月 18 日消息，今日作业盒子召开 “新盒” 品牌升级暨战略发布会，宣布完成由阿里巴巴领投的 1.5 亿美元 D 轮融资。同时，作业盒子将正式更名为 “小盒科技”。公司创始人兼 CEO 刘夜在发布会上表示，小盒科技的产品体系已经覆盖校内教学和家庭辅导两个主要学习场景，未来将继续深耕从工具、内容到课程和服务的完整 AI 教育生态。

据悉，本轮融资由阿里巴巴领投，云锋基金、C 资本和 BAI（贝塔斯曼亚洲投资基金）跟投，泰合资本继续担任独家财务顾问。这也是小盒科技成立 5 年来完成的第四轮次融资，累计融资金额已超过 20 亿元，投资机构包括好未来、源码资本、联想之星、德联资本、BV 百度风投等。小盒科技表示，本轮融资将继续用于强化 AI 课程的技术研发以及用户体验的优化。

此外，作业盒子宣布对品牌进行全面升级，并公布了全新的品牌形象。“作业盒子” 整体更名为 “小盒科技”，旗下全系产品都将以 “小盒” 作为品牌主体（原 “作业盒子学生”App 更名为 “小盒学生”、原 “作业盒子小学老师” 更名为 “小盒老师” 等）。官方表示，，“小盒” 寓意着想象力和可能性，打开盒子就是打开新的世界，开启新的可能；盒子也象征着包容，包容知识，也包容个性。



发布会上，小盒科技创始人兼 CEO 刘夜阐述了小盒科技以 “AI 战略” 为中心的教育理念和技术主张。刘夜认为每个学生都有自己的学习路径和学习节奏，传统班课的方式是固定的上课时间、固定的课程内容和固定的讲解节奏，无法满足独特个体的学习需求。

刘夜表示，和传统班课相比，AI 课程可以大规模、低成本为学生提供个性化学习服务，这个个性化不仅可以实现千人千路径，还可以千人千节奏，而学习节奏才是因材施教的关键。刘夜称，AI 课的核心底层是如何掌握学生的特质和学习节奏，定制、匹配学习内容和方案，同频互动，真正实现精确的个性化教学。

刘夜透露，小盒课堂目前学生规模已经超过 10 万人，通过这批用户的数据反馈，可以更加深入优化现有的 20000 个知识切片和路径节点，AR 老师将通过海量的学生数据进行进一步迭代升级。此外，依托 20000 个知识切片再结合小盒科技过去 5 年积累的 400 亿条作业数据，小盒课堂同时还可规模化用于校内教学，为老师提供 “分层教学” 的 AI 助教服务。这意味着 “新物种” 小盒科技在 AI 课领域已经跑出了全新的赛道。

资料显示，小盒科技成立于 2014 年 7 月，由刘夜、前百度战略合作部总经理王克以及前英特尔中国区教育行业负责人贾晓明联合创办。小盒科技旗下有面向公立学校师生应用的教学工具之一 “小盒” 系列产品，以及为学生提供个性化、自适应学习辅导服务的 AI 课程体系 “小盒课堂”。小盒科技的产品已经走进了全国 31 个省市自治区近 400 座城市的 100000 所学校，有超过 4000 万小学师生家长在使用小盒科技提供的工具产品、课程和教学辅导服务。