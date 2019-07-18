视频流媒体服务商 Netflix 今日发布财报，财报显示该公司 2019 财年第二季度营收为 49.23 亿美元，比去年同期的 39.07 亿美元增长 36%；净利润为 2.71 亿美元，比去年同期的 3.84 亿美元下滑 29%。

Netflix 全球付费用户总数达到了 1.5156 亿人，相比之下去年同期为 1.2435 亿人。其中，美国付费用户总数为 6010 万人，高于去年同期的 5596 万人，但低于上一季度的 6020 万人，这也是 Netflix 的美国付费用户数首次出现环比下滑；国际付费用户总数为 9146 万人，高于去年同期的 6839 万人。

第二季度美国新增付费用户数为 -13 万人，低于去年同期的 87 万人；国际新增付费用户人数为 283 万人，低于去年同期的 458 万人。

Netflix 预计，2019 财年第三季度公司营收将达 52.50 亿美元，比去年同期的 39.99 亿美元增长 31.3%；全球付费用户净增人数将达 700 万人，其中美国净增用户人数为 80 万人，国际净增用户人数为 620 万人；全球流播放服务付费用户总数将达 1.5856 亿人，其中美国付费用户总数将达 6090 万人，国际付费用户总数将达 9766 万人。