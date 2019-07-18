7 月 18 日，全球领先的医疗健康生态平台平安健康医疗科技有限公司（简称 “平安好医生”）宣布，已与北京中国医科大学航空总医院、四川省第二中医院、南昌大学第四附属医院等全国近 50 家大型医院达成战略合作，集中各方优势资源共建新型 “互联网医院”，用全球领先的 AI 医疗科技打造互联网医院新生态体系。

据悉，平安好医生与医院共建的互联网医院新生态体系中，平安好医生的 “医院云”系统将与合作医院的 HIS系统打通，形成在线诊疗平台、处方共享平台和健康管理平台的“三合一”互联网医院管理平台。这种新型互联网医院模式可以帮助医院解决随访病人院外脱落等痛点，打破院内院外界限，扩展医院服务空间：打通患者端、医院端、互联网医院端和供应链端，涵盖在线复诊、处方流转、药品配送、慢病管理等服务，为患者提供复合型医疗健康服务。

从 2018 年起，国务院、国家卫健委陆续出台《关于促进 “互联网+医疗健康” 发展的意见》、《互联网医院管理办法（试行）》等政策，允许依托医疗机构发展互联网医院，运用互联网技术提供安全适宜的医疗服务，在线开展部分常见病和慢性病复诊，在线开具部分常见病、慢性病处方；对互联网医院建设做出明确的规范和指引。今年 6 月，国务院出台《深化医药卫生体制改革 2019 年重点工作任务》，明确指出，由国家医保局负责制定的互联网诊疗收费和医保支付的政策文件，将要在 2019 年 9 月底前完成。