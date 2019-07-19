经营出租旅游手机 Handy 的 Tink Labs，因被台湾郭台铬的富智康入股而跻身香港独角兽之列，但据香港媒体《Fortune Insight》报导指已裁减九成员工，而公司亦将业务合约转移至另一家新公司 Blockone Limited。惟有媒体查询时，创办人郭颂贤则回应指裁减员工属实，但公司并没有倒闭，只是重组并已将债务问题解决，亦否认另起炉灶的传闻。

据《Fortune Insight》指，收到 Tink Labs 前员工及读者报料，Handy 将关门大吉并已炒近九成员工，同时亦指郭颂贤已向客户发信，表示「与 Tink Labs / Handy 相关的合约协议将会转移 至 Blockone Limited，生效日期为 2019 年 7 月 1 日。」据查册资料显示该公司成立日期是 2018 年 3 月 2 日，具体业务不明，公司董事名为郭丽怡，公司秘书是郭世凯。

同时报导亦指台湾鸿海集团旗下的富智康是以 Tink Labs 的母公司「Mango International Group Limited」的名义注资，并以两种方式入股：直接认购两批合共 5,325 万美元的股份，并认购 6,000 万美元的可换股票据。但由于 Tink Labs 烧钱速度远超估计，单是 2017 和 2018 年已有近 2 亿美元亏损，由于找不到新投资者注资以偿还债务给富智康，似已逃不过结业命运。

但香港《苹果日报》查询时获郭颂贤回应，指公司并没有倒闭，但承认因业务重组解雇员工。至于与富智康的债务问题亦已解决，相关债务已由另一投资方买入，未来公司资金不成问题，公司业务将会继续，至于传闻中的「Blockone Limited」则澄清并非由他成立，「与我本人无关」。

Tink Labs 以经营出租旅游手机 Handy 为主要业务，可供酒店客人免费上网通讯，更具备电子匙卡、自动结账、智能室内控制等功能，在全球合作的酒店品牌包括喜来登、诺富特、美居、洲际、伦敦丽兹、皇冠假日、假日等，全球用户约有 1,200 万。

2012 年创立 Tink Labs 的郭颂贤被指后台强劲，⽗亲是前⾼盛星级私⼈银⾏家郭德胜，客户包括不少地产商如恒地前主席李兆基、「亚洲糖王」郭鹤年等钜富。2016 年 Tink Labs 先后获得富智康、李开复的创新工场及美图董事长蔡文胜共同出资 1.25 亿美元而跻身香港独角兽，2018 年再获日本 SoftBank 投资其日本合资公司 Handy Japan。