微软今天发布了 2019 财年第四财季及全年财报。根据财报，微软第四财季营收为 337.17 亿美元，比去年同期的 300.85 亿美元增长 12%；净利润为 131.87 亿美元，比去年同期的 88.73 亿美元增长 49%。

微软第四财季来自于产品业务的营收为 171.03 亿美元，相比之下去年同期为 171.59 亿美元；来自于服务及其他业务的营收为 166.14 亿美元，相比之下去年同期为 129.26 亿美元。

2019 财年第四财季，微软生产力和业务流程部门的营收为 110.47 亿美元，高于去年同期的 96.68 亿美元；运营利润为 43.44 亿美元，高于去年同期的 34.66 亿美元。微软第四财季智能云部门的营收为 113.91 亿美元，高于去年同期的 96.06 亿美元；运营利润为 45.02 亿美元，高于去年同期的 39.01 亿美元。微软第四财季更多个人计算业务的营收为 112.79 亿美元，高于去年同期的 108.11 亿美元；运营利润为 35.59 亿美元，高于去年同期的 30.12 亿美元。

在整个 2019 财年，微软的营收为 1258.43 亿美元，比 2018 财年的 1103.60 亿美元增长 14%。不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软 2019 财年营收同样为 1258.43 亿美元，比 2018 财年的 1103.60 亿美元增长 14%，不计入汇率变动的影响为同比增长 15%。

微软 2019 财年净利润为 392.40 亿美元，比 2018 财年的 165.71 亿美元增长 137%；不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），微软 2019 财年净利润为 368.30 亿美元，比 2018 财年的 302.67 亿美元增长 22%，不计入汇率变动的影响为同比增长 22%。

“对微软来说，这是一个创纪录的财年，而这是我们与各个行业的领先公司建立深厚合作伙伴关系所带来的结果。” 微软 CEO Satya Nadella 表示。“我们决心致力于让客户取得成功，从而正在促成规模更大的、多年期的商业云协议，而且我们每个层级的技术都正在呈现出不断增长的势头。”

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