7 月 22 日消息，日前，西藏自治区旅游发展厅与高德地图在北京联合发布 “一张地图游西藏” 服务平台，并举行了战略合作签约仪式，双方将共同提升智慧旅游建设能力，向进藏游客提供更便捷的旅游服务。

数据显示，西藏 2018 年全区累计接待游客 3368.72 万人次，同比增长 31.5%；实现旅游收入 490.14 亿元，同比增长 29.2%，相当于自治区当年的国内生产总值的 33%。

高德地图副总裁王桂馨表示，高德地图希望将海量用户的出游需求与特色文化旅游资源联系起来，充分利用高德地图的优势和能力，助推西藏旅游发展。

据介绍，目前 “一张地图游西藏” 上线了西藏自治区全部 A 级景区共 116 家，分别从旅游线路、精品景区和城市旅游等三个方面向游客进行推荐介绍，使游客足不出户就可以全方位地了解西藏美景。

游客打开高德地图，选择西藏自治区为旅行目的地，进入 “一张地图游西藏” 服务平台，就可以查看官方推荐的旅游路线，以及沿途的旅游景点；当游客走进西藏，高德地图会推荐最佳的出行方式和导航路线，快速到达景区；旅游中所必需的吃、住、行、游、购、娱以及加油站、厕所等生活服务信息都可实现查找，一键导航直达。