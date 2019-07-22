据界面新闻报道，百度智能汽车事业部（L3）部门近期更换了业务方向，由针对高速公路的辅助自动驾驶方案，转向自主泊车。根据知情人士说法，换方向的原因可能是 “高速场景下的商业化落地进展不如预期”。

此外，据称业务方向更换也引发了小范围人员动荡。报道指出，多名 L3 事业部的关键技术人员在上半年离职。据报道，L3 事业部下的视觉感知小组近期有 5、6 名员工离职，此前该小组员工总数有 20 多人。

针对上述消息，百度回应称，百度智能汽车业务中高速自动驾驶、自主泊车等板块都在按照既有战略稳步发展中，广汽、长城、威马等车企目前都是百度的合作伙伴。在自主泊车方面，百度也在前不久宣布与威马等合作伙伴即将实现量产落地。

界面新闻在报道中提到，百度在今年 7 月的百度 AI 开发者大会上着重介绍了他们的 Valet Parking（自主泊车）一体解决方案，而在 2017 年 3 月，百度将 L3（有限条件下的自动驾驶）和 L4（完全自动驾驶）事业部及车联网业务整合，成立智能驾驶事业群（IDG）。这些动作表明，百度正在重点推进自主泊车产品的商业化。

在百度 2018 世界大会上，该公司公布了一系列有关自动驾驶技术的新计划，包括与一汽合作推出量产红旗 L4 级无人驾驶乘用车（计划 2020 年大批量投产）、与沃尔沃联合开发 L4 级自动驾驶量产乘用车、与长沙政府合作让自动驾驶落地。百度此前还和比亚迪达成合作，表示将联手在 3 年内实现自动驾驶汽车量产。如果上述消息属实，看样子百度的自动驾驶计划会受到不小的影响。

题图：动点科技