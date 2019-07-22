任正非：华为手机今年预计出货 2.7 亿台
当地时间 7 月 20 日，YahooFinance 播发了对华为 CEO 任正非的部分采访实录。在被问及如何看待与 Intel、高通、美光等在内美国公司的未来伙伴关系时，任正非表示，如果美国政府允许这些公司继续供货，我们会继续向他们购买产品，尽管某些领域我们已经开发出可以取而代之的竞品。
任正非透露，在麒麟已经有完整芯片解决方案的前提下，华为去年依然采购了 5000 万颗高通芯片。今年，公司授权消费者业务可以采购足量的高通芯片，而且预计智能手机总出货会达到 2.7 亿部。
外媒消息：苹果正准备创新的 iPhone
据外媒报道称，苹果正在准备更创新的 iPhone 手机。报道中提到，苹果将要发布的 2019 款 iPhone，相比 2018 款机型来说，升级改动并不大，主要是他们为了给更大创新的 iPhone 创新留出更多的测试时间，同时也是为了让成本最大化。
从报道中看，苹果正在跟三星讨论生产更先进的 OLED 屏，比如屏幕刷新率升级为 120Hz。此外，苹果正在联合供应商一起测试超小前镜头和屏下前置镜头，这些都是为了剔除 iPhone 上的刘海儿而努力。
外媒在最新的报道中也提到，苹果会在明年推出支持 5G 网络的 iPhone，而目前他们正在测试高通和三星的相应基带方案。除了上述变化外，苹果还正在酝酿对 iPhone 屏幕尺寸进行重新调整，高端系列屏幕变成了 6.7 英寸和 5.4 英寸（都是 OLED 屏），而低端的还是 6.1 英寸，不过屏幕材质从原来的 LCD 换成了 OLED。
华为首款折叠屏手机获入网许可
据北京商报报道，7 月 21 日，工信部入网许可中心显示，华为首款折叠屏手机 Mate X 已获入网许可。
根据工信部网站显示的入网信息，华为这款获得入网许可的手机型号为 TAH-AN00，终端款式为折叠，屏幕尺寸为 8 英寸，而华为目前已知的折叠手机只有 Mate X 一款。这是华为获得入网许可的第二款 5G 手机，也是华为首款折叠屏手机。据了解，手机上市前一共要做三个认证，3C 认证、入网许可证和无委核准证。上个月，Mate X（TAH-AN00）已通过了 3C 认证。
京东 3.71 亿港元投资彩生活
据北京商报报道，日前，京东集团及旗下京东物流集团、京东数字科技集团与彩生活服务集团有限公司（以下简称 “彩生活”）宣布达成深度战略合作，彩生活将向京东定向增发新股，京东将投资 3.71 亿港元认购彩生活 5% 的股份。
目前，京东与彩生活已经在社区场景下展开了丰富多元的试点，未来，双方将围绕社区零售、社区金融、末端物流、智能社区、云、技术及数据中台等众多领域探索新业态。据了解，彩生活成立于 2002 年，是一家集物业服务、楼宇智能、社区服务为一体的科技型、综合型社区服务企业，并于 2014 年在港交所主板上市。
洋码头入局社交电商， 启动会员制社交电商全球优选
据北京商报报道，7 月 21 日，跨境电商洋码头宣布正式加入社交电商行列， 启动会员制社交电商全球优选，并推出合伙人制度。
全球优选是独立于洋码头的独立 App。据了解，全球优选会员制通过购买不同价位的礼包即可成为全球优选会员，并享受不同等级的会员权益，包括多种力度的商品折扣。会员将全球优选的商品或服务链接分享给其他人，并引导他人至平台购物消费后可获得返佣。在推出独立 App 全球优选前，洋码头已经基于 App 尝试了很多社交功能，如海淘拼团、砍价 0 元拿、小程序分享等。