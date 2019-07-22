外媒消息：苹果正准备创新的 iPhone

据外媒报道称，苹果正在准备更创新的 iPhone 手机。报道中提到，苹果将要发布的 2019 款 iPhone，相比 2018 款机型来说，升级改动并不大，主要是他们为了给更大创新的 iPhone 创新留出更多的测试时间，同时也是为了让成本最大化。

从报道中看，苹果正在跟三星讨论生产更先进的 OLED 屏，比如屏幕刷新率升级为 120Hz。此外，苹果正在联合供应商一起测试超小前镜头和屏下前置镜头，这些都是为了剔除 iPhone 上的刘海儿而努力。

外媒在最新的报道中也提到，苹果会在明年推出支持 5G 网络的 iPhone，而目前他们正在测试高通和三星的相应基带方案。除了上述变化外，苹果还正在酝酿对 iPhone 屏幕尺寸进行重新调整，高端系列屏幕变成了 6.7 英寸和 5.4 英寸（都是 OLED 屏），而低端的还是 6.1 英寸，不过屏幕材质从原来的 LCD 换成了 OLED。