近日，平安健康医疗科技有限公司（股票简称 “平安好医生”，1833.HK）宣布，与民生人寿保险股份有限公司（简称 “民生保险”）签署总对总合作协议，发挥各自优势，构建 “保险+健康” 新价值，实现业务模式的升级、保单用户服务的升级，共同解决保险用户在就医方面痛点和难点问题，双方旨在保险、医疗与健康行业精耕细作，将在健康管理、乐享生活等领域开展深度合作。

平安好医生是中国领先的一站式医疗健康生态平台, 通过 AI 辅助的自有医疗团队和外部医生，为用户提供涵盖 7*24 小时全天候在线咨询、转诊、挂号、住院安排、第二诊疗意见及 1 小时送药等一站式医疗健康服务。截至 2018 年 12 月末，平安好医生注册用户数达 2.65 亿，期末月活跃用户数达 5470 万，是国内覆盖率第一的移动医疗应用软件。

民生保险于 2003 年正式开业，注册资本金 60 亿元。民生保险目前在北京、上海成立双总部，拥有民生通惠资产管理有限公司、通惠康养游股份公司等子公司。民生保险践行保险保障本源，建立了完善的产品体系，涵盖人寿保险、年金保险、健康保险、意外伤害保险等多种类型，满足用户全方位、全生命周期的保险保障需求。截止 2018 年底，民生保险实现原保险保费收入超 115 亿元，总资产近 1100 亿元，连续 9 年盈利；拥有 25 家分公司、近 800 个服务网点、4 万余名高素质专业人员，服务用户近 800 万。