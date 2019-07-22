由一汽、东风、长安三家车企联合苏宁、腾讯、阿里巴巴等共同打造的共享出行平台 T3 出行今日上线，对应的 app 也已经推出。T3 出行将从南京起步，今年将会进入南京、重庆、武汉、广州、杭州、天津这 6 个城市，2020 年将覆盖绝大多数省会城市。

在商业模式上，T3 出行通过合规实体运营保障运力供给，车辆则是集中采购的定制化、智能化的新能源车型，司机经过严格准入审核。同时，T3 出行还将联合地方出租车、客运公司、汽车经销商等，推动出行供给侧改革，保障优质合规运力稳定供给。

在技术创新层面，T3 出行通过对车联网的深度应用，打造 V.D.R 安全防护系统，保障出行安全和乘车体验。基于深度定制的硬件、软件，在保障安全的同时，还能通过精准数据、边缘计算和不断完善的算法，提升移动出行的智能化水平和社会资源的运营效率。

T3 出行将通过有节奏的部署运力以及精准算法调度，解决打车难问题；通过车机接单、全程人脸验证、物理按键报警、24 小时后台监控与应急指挥中心等，形成安全防护；通过全合规司机、标准化车辆、高品质服务，保障更加舒适的乘车体验；费用上，亚米级导航、车机里程精准记录，高峰不涨价承诺等，让费用透明合理。

针对未来规划，T3 出行制定了 “三步走” 战略：2019 年至 2021 年，将聚焦网约车运营。今年年底前，T3 出行将投放 2 万辆运营车辆，三年内达到 30 万辆，六年后力争超过百万辆；2021 年至 2025 年，将拓展衍生业务，构建出行生态，联合产业链伙伴，在智能充电、维修保养、UBI 保险、融资租赁等领域开展业务合作。