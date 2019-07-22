美副总统：NASA 载人太空船建造完成 明年首次无人月球飞行

腾讯科技讯 7 月 22 日消息，据外媒报道，美国副总统迈克·彭斯 (Mike Pence) 日前参观了美国宇航局 (NASA) 位于佛罗里达州肯尼迪航天中心的尼尔·阿姆斯特朗操作与检查大楼，以纪念阿波罗 11 号登月 50 周年。与此同时，彭斯宣布，美国宇航局 “猎户座”（Orion）载人太空舱建造完成，将于明年 6 月份执行首次无人月球飞行任务。与美国公司和国际合作伙伴合作，美国宇航局将推动人类探索的边界向前推进到月球。通过新的登月计划，该机构将在 2028 年之前在月球上建立可持续使用的人类存在，继续进行科学研究和发现，展示新技术，并为未来的火星任务奠定基础。

传罗永浩参与创办的小野电子烟融资 3000 万元

7 月 22 日，据蓝洞新消费报道称，罗永浩的小野电子烟近期已经完成首轮融资，金额约 3000 万元，这意味着老罗在 4 月创办小野后的第一笔外部资本到位。锤子科技 CEO 罗永浩称，雾化电子烟是替代型减害产品，含有尼古丁，可以替代传统烟草，消灭传统烟草的大部分危害，但不能用于戒烟瘾。4 月 29 日，罗永浩在微博发声，讲述了自己率领 Smartisan 工作室为小野科技设计电子烟的故事。罗永浩表示：“你们只要不虚假宣传 “电子烟能戒烟” 之类的屁话，我就为小野设计几款惊艳电子烟世界的好东西。” 小野电子烟由罗永浩、彭锦洲等人创办，4 月份发布了首款换弹产品。今年 1 月 15 日的聊天宝发布会上，老罗还为锤子 001 号员工朱萧木创办的电子烟 FLOW 福禄站台。

马斯克：未来特斯拉 CEO 应该来自中国

据国内媒体报道，马斯克在与团队沟通时曾表示，特斯拉未来的全球总部应该在中国，而特斯拉未来的 CEO 也应该是中国人。然而马斯克还强调，这个 CEO 应从工程师做起。马斯克还表示，中国已经逐渐是电动车最重要的市场，希望特斯拉上有越来越多的中国元素，甚至是一辆看起来完全就很中式的汽车，甚至不排除这些产品会在中国首发。特斯拉全球副总裁陶琳和特斯拉中国区总经理王昊在内的中国区负责人表示，对于特斯拉越来越重要的中国市场，也值得在与消费者的沟通上更开放，更坦诚，更深入。

天时、地利、人和：“鸿蒙” 这张牌，华为打得恰到好处

华为首席财务官孟晚舟在加拿大被监视居住已经超过六个月，其间有人问任正非，这件事情有没有让他崩溃或者抑郁。他说，现在没有。华为成立 32 年，从无到有，从国内到全球，从单兵种扩展到集团军，最终形成协同，走上巅峰，并随时准备攀登下一座大山。按照此前规划，在接下来的两三年内，这家公司将结合自己在通信、终端和云三方面的积淀，大举进攻全球 5G 市场，攻打下一个山头，这条上山之路上直接竞争对手寥寥，几乎进入无人区。5G 业务方兴未艾，带给华为的是未来空间可能缩小的威胁，但华为手机业务已经顺风顺水。今年 4 月，华为消费者业务总裁余承东曾大胆估计，华为将在 2020 年取代三星，成为全球销量第一的手机品牌。荣耀则冲击中国第二，全球前四，华为系手机到 2020 年海外国内五五分。

外媒爆料：苹果正准备为 iPhone 换新装 屏下指纹、去刘海

7 月 22 日消息，据外媒报道称，苹果正在准备更创新的 iPhone 手机，不过他们需要更多的测试时间，比如在对 5G 网络的支持和调试上，又比如使用更高刷新率的屏幕，让手机体验更加流畅等等。报道中提到，苹果将要发布的 2019 款 iPhone，相比 2018 款机型来说，升级改动并不大，主要是他们为了给更大创新的 iPhone 创新留出更多的测试时间，同时也是为了让成本最大化此外，苹果正在联合供应商一起测试超小前镜头和屏下前置镜头，这些都是为了剔除 iPhone 上的刘海儿而努力，这样的好处显而易见，提高整机的屏占比，让手机亮屏后视觉效果更震撼，并重新激起更多用户购买 iPhone 的热情。