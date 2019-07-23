苹果今天为用户推送了 iOS 12.4、macOS 10.14.6、watchOS 5.6 和 tvOS 12.4 正式版更新。

iOS 12.4 增加了全新的 iPhone 数据迁移方法，可以通过无线的途径将旧 iPhone 上的数据迁移到新 iPhone，可以将 Apple News+ 中的所有出版物添加到 News+ feed 顶部的目录中。

watchOS 5.6 为加拿大和新加坡的 Apple Watch Series 4 用户带来 ECG 心电图功能，同时恢复了对讲机功能。

macOS 10.14.6 更新解决了重启过程中无响应等 3 个问题，修复了可能导致 Mac mini 全屏播放视频时屏幕变黑的问题，同时提高了通过 SMB 共享文件的可靠性。

这次发布的 iOS 12.4 还增加了日本和台湾对 HomePod 的支持。HomePod 不久前在台湾苹果官网出现，定价 9900 元新台币（约 2194 元人民币），不过要等到夏季末才正式发售。在日本，HomePod 的出现同样比别的市场晚了很久，HomePod 在日本不含税售价 32800 日元（约 2092 元人民币），官网显示今年夏季发售。