据 9to5Mac 报道，苹果今年将推出 3 款新 iPhone。新款 iPhone 将搭载 A13 处理器，仍将配备 Lightning 接口。据悉，所谓 “iPhone 11” 机型有代号为 D42、D43 和 N104 的机型，它们将分别取代现有的 iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR。

D42 和 D43 将采用 OLED Retina 显示屏，而 N104 仍将采用 Liquid Retina 显示屏，所有三款 iPhone 都具有与其前代产品相同的屏幕分辨率。报道指出，新款 iPhone 将配备全新的 Taptic Engine 震动马达。iOS 13 为所有 iOS 设备新增了 Haptic Touch（按压稍长时间即可实现 3D Touch 的功能）支持，目前还不清楚全新 Taptic Engine 将如何帮助新设备实现类似功能。

相机技术方面，据称旗舰版 iPhone 将采用三摄，这一点之前有很多爆料消息也提到过，即镜头被放进类似 “浴霸” 一样的正方形整体区域。三摄系统中将包含广角镜头。据说新 iPhone 还将具备名为 “Smart Frame” 的新功能，能够捕捉到图片和视频的外围区域，以便用户进行后期调整和剪裁修正。此外，新 iPhone 的前置镜头也会得到升级，将支持拍摄 120fps 的慢动作视频。

不出意外的话，苹果会在 9 月的秋季新品发布会上推出新 iPhone 和其他新品。