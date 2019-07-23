又有一位特斯拉高级跳槽到苹果。根据领英个人页面，前特斯拉工程副总裁 Steve MacManus 现在在苹果担任高级主管一职。

MacManus 是今年第三位离开特斯拉加盟苹果的高管。他于 2015 年 5 月入职特斯拉。

此前，前特斯拉工程总监 Doug Field 和前特斯拉驱动系统首席工程师 Michael Schwekutsch 也加盟了苹果。其中，前 Mac 硬件部门副总裁 Field 是从苹果辞职加入特斯拉后又回到了苹果。

MacManus 拥有深厚的工业设计背景，特别是汽车内饰和外饰。在加入特斯拉之前，MacManus 是阿斯顿马丁 Lagonda 车身内饰和外饰的总工程师。他还在宾利和捷豹路虎工作过。

之前和这最新的人员招募显示苹果的造车计划 Project Titan 正在推进，可能正处于复兴之中。今年 1 月，有消息称苹果自动驾驶项目 Project Titan 的 200 多名员工遭到解雇。

当时，一位苹果发言人表示，该公司 “拥有一支非常有才华的团队，致力于苹果的自动驾驶系统和相关技术研究”，并解释称一些团队正在转移到公司其它部门，他们将支持公司的机器学习和其他项目。