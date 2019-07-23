预测性数字助理和人工智能公司 Sherpa.ai 今天宣布，Siri 联合创始人兼首席技术官 Tom Gruber 将加入该公司担任战略顾问。Gruber 将与 Sherpa.ai 团队合作，开发基于人工智能的新功能。Gruber 将在开发下一代数字助手功能（如预测和主动个性化）中为 Sherpa.ai 提供建议。

Sherpa.ai 创始人兼首席执行官 Xabi Uribe-Etxebarria 表示：“Tom Gruber 的加入清楚地表明，我们在人工智能和数字助理方面处于全球领先地位。Sherpa 的使命是通过应用个人人工智能来增强和加速人类的潜力，而 Tom 的经验和愿景与这一使命完美契合。”

Gruber 是一名研究人员、设计师和企业家，专注于提高人类智力和福祉的技术。他是 2010 年被苹果收购的 Siri 团队的联合创始人和首席技术官。在苹果公司的 8 年多时间里，Tom 领导着高级开发团队，设计并提供了 Siri 和相关产品的新功能。

Sherpa.ai 提供白标数字助理，与主要汽车制造商和电信公司建立合作。该公司最近完成了一轮 1500 万美元的融资。

最近，Sherpa.ai 推出了重要的新产品，比如 Sherpa.ai Conversational OS 平台（支持将数字助理技术集成到任何设备中）以及 Sherpa.ai Predictive and Recommending Engine（公司可以通过它为任何产品配备预测性技术）。

此外，在 4 月份，该公司推出了基于人工智能的免费新闻应用 Sherpa News，以及自推出以来已经下载了数百万次的数字助理 Sherpa Assistant。

题图：TED / YouTube