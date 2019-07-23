孙宇晨因病取消巴菲特午餐

声称因肾结石紧急住院而取消原定于 7 月 25 日与巴菲特的午餐后，7 月 23 日上午，孙宇晨对腾讯《一线》独家回应，目前身体在恢复，一切都好。

此前波场基金会宣布，已向巴菲特和格莱德基金会通报了其创始人孙宇晨的病情，所有各方均同意在各自的时间表允许的情况下重新安排时间。孙宇晨邀请的客人们也将在重新安排的时间出席。

三星 Note10 遭曝光，新设计＋5G

自从三星 S10 获得高影响力和高销量之后，三星今年的市场之路算是走的很平坦，再加上千元产品的性价比很出色，所以很多用户都认为今年的三星 Note10 系列会带来更加出色的表现。

除了新设计之后，还曝光了其他方面的消息，也就是网络，要知道三星手机在 5G 方面也是很早就公布了，从资料显示，三星 Note10 的标准版和 Pro 版本都会分出一个独立的 5G 版本，这个版本除了和普通手机的网络支持不同之外，其余方面并没有太多的改变，这点来看，三星 Note10 的期待程度会更高一些，起码在噱头方面会更高。

新浪微博明星势力榜就停榜退款一事向用户和消协致歉

北京消协发文称，因接到多起因新浪微博明星停榜引发的退款投诉，市消协联合海淀消协紧急约谈新浪微博相关负责人。

在今日所发道歉微博中，明星势力榜称经过调查确认，该明星的粉丝后援会公开承认利用非法渠道刷榜，而明星本人和经纪公司对于刷榜行为并不知情。对此，他们将暂停刷榜明星上榜资格，并安排为 7 月给该明星购买鲜花的用户进行退款，后续将优化退款机制。目前，此条微博的评论已关闭。

传苹果将超 10 亿美元收购英特尔调制解调器芯片业务

腾讯科技讯 据外媒报道，消息人士周一透露，苹果目前正与英特尔就收购调制解调器芯片资产展开谈判。包括该业务的知识产权和专利，此交易的总价超过 10 亿美元。

据悉，苹果与英特尔最快将于下周公布这一交易。受此消息推动，英特尔股价在周一盘后交易中上涨 1.27%，股价至 52.00 美元。智能手机领先调制解调器芯片制造商高通股价则应声下跌逾 2%。

特斯拉上海工厂：一期建设即将完成 招聘现场火爆

7 月 21 日，据媒体报道，马斯克曾经在与公司内部高管们谈话时说，未来特斯拉的全球总部应该设在中国，而且未来的特斯拉 CEO 也应该是一位中国人，且他还应该从工程师一步一步做起。

特斯拉市场部工作人员也向时代周报记者表示，目前在争分夺秒建设上海工厂，预计是今年完工投产，有些岗位的员工已经开始工作，同时也在加紧招聘。