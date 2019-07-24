华尔街日报发表文章，指苹果自家应用程序在 App Store 排名靠前。

文章称，即便一些苹果的应用程序并不受欢迎，但在搜索结果中却高于其他拥有更多好评的第三方应用，在 60% 的应用种类中，苹果的应用居于搜索结果榜首。

比如 Apple Books 应用的评分没有达到五颗星，官方也未公开下载次数，但在美国区 App Store 中搜索 “books” 关键词，它会被放在搜索结果首位。可实际上，Apple Books 应用在相关分类中的排名位于第 168 位。

在这样的搜索结果中，亚马逊 Kindle 应用拥有 4.8 的评分，评价次数 120 万次，搜索结果排名却低于 Apple Books。类似的情况也出现在 “maps” 关键词的搜索结果中，Apple Maps 的排名高于在 App Store 分类中更热门的 Google Maps 和 Waze。

文章还指出，苹果过去一直在强行删除所有评价不到两颗星的应用程序，前员工表示，他们曾提议删除苹果自家的 Podcast 应用，因为这款应用的评分低于两颗星。然而很多苹果自家应用程序此后不再带有评级。

长期以来，苹果的 App Store 一直无法与 “垄断” 划清界限，美国最高法院 9 位大法官曾在 5 月中旬以 5:4 的投票结果裁定苹果败诉，iPhone 用户有权向法院提起有关 App Store 的反垄断诉讼。为此，苹果甚至在官网的一个页面中列出 App Store 中竞争对手的应用，试图证明自己并没有偏袒自家应用。