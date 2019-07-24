华为回应美国子公司裁员

7 月 24 日，台媒称，华为研发子公司 “未来为” 科技公司（Futurewei）7 月 22 日正式宣告裁员，这波裁员将影响到该公司 850 名员工中的七成。

针对裁员一事，近日，华为创始人任正非在接受境外媒体采访时表示，原本华为计划在今年为其投资 6 亿美元用于产品研发，但是受 “实体名单” 影响，这家子公司将来不能把任何研发成果发送给华为，并且其员工也不得与华为的员工进行任何联系，因此这使得华为难以管理与这家公司的合作，并且未来华为与这家公司的联系要取决于美国政府对华为的态度。

苹果将于 10 月份发布新 mac

7 月 24 日，在返校季节到来之前，苹果公司在 7 月对 MacBook Pro 和 MacBook Air 笔记本电脑进行了更新升级，据中国台湾地区《经济日报》的最新报道称，该公司将在 10 月发布这两款笔记本的全新型号。

报道称，据供应链调查显示，苹果公司将发布一款新型 13.3 英寸 MacBook Air 和一款 16 英寸 MacBook Pro。苹果公司目前配备了可以根据房间色温进行调整的 TrueTone 屏幕。另外，苹果公司还降低了入门级 MacBook Pro 和 MacBook Air 的价格。

UPS 成立无人机送货子公司

7 月 24 日，据美国科技媒体 TechCrunch 报道，UPS 建立一家名为 UPS Flight Forward 的直属子公司，专注于无人驾驶飞机的快递，并正在寻求联邦航空局（FAA）批准其在人口稠密地区、夜间以及非人类操作员的视野范围内操作无人驾驶飞机。这些都是目前一般商用无人机操作的必备条件。

UPS 希望取得类似今年 4 月份 Alphabet Wing 得到的相同认证，包括 Uber Eats 和 Amazon Air 在内的其他公司也在进行申请，但尚未获批。

苹果将收购英特尔手机芯片业务

7 月 24 日，台媒称，苹果正与英特尔洽谈收购智能型手机调制解调器芯片业务，若谈判顺利，苹果最快下周将以 10 亿美元以上价格，收购英特尔专利与员工。若谈判顺利，苹果有望在下周达成一项包括价值 10 亿美元（以上）的专利和员工的协议。

报道称，这项潜在交易对苹果战略和财务上都至关重要，将助力苹果获得 5G 人才，能为苹果 2025 年推出自行研发的 5G 手机芯片大举布局。

加拿大批准华为为 70 个偏远社区铺网

据雅虎财经加拿大版报道，华为 22 日在一场新闻发布会上宣布，将与加拿大运营商 Ice Wireless 和 Iristel 合作，到 2025 年，为加拿大北极地区的 20 个社区以及魁北克省北部的另外 50 个村镇提供高速无线服务。

华为表示，在加拿大 “安全审查计划（Security Review Program）” 之下，该公司获得了加拿大联邦政府对上述项目的批准。“安全审查计划” 的目的是保护关键的基础设施。