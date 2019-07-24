在庆祝中国与阿拉伯联合酋长国建交 35 周年招待会上，正在中国进行国事访问的阿联酋阿布扎比王储穆罕默德，亲自见证全球领先的人工智能平台公司商汤科技与阿布扎比投资办公室达成战略合作。双方将于 2019 年内在阿联酋首都阿布扎比设立 EMEA（欧洲、中东及非洲地区）人工智能研发中心，重点支持发展医疗、遥感和教育等多个不同行业的人工智能技术。

同时，这也是继中国、日本和新加坡之后，商汤科技首次在 EMEA 地区设立办事处，并通过快速本地化为本地客户定制产品解决方案，推进中国原创 AI 技术出海，服务全球用户。

布局 EMEA 市场，是商汤 “全球化” 发展战略中的重要一环。商汤科技联合创始人、首席执行官徐立表示:“在阿布扎比实现业务发展，将进一步加速推进商汤原创人工智能技术的进步和迭代，并加强全球范围内人工智能应用的开发。阿布扎比人工智能研发中心将促进商汤增强在关键领域的创新能力，帮助我们开拓新客户，并汇聚更多优秀人才。”

阿布扎比经济发展局主席赛义夫·穆罕默德·哈吉里表示:“非常欢迎商汤科技来到阿布扎比！这项合作是阿布扎比政府致力于实现经济多元化和促进知识型经济发展的一个里程碑。商汤科技的人工智能技术和发展将带来巨大的商业价值，我们将以此为支点，积极推动 EMEA 市场各行业和政府对人工智能技术的应用。”