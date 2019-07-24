今天（7 月 24 日）距 2020 年东京奥运会开幕还有整整一年时间，奥运会全球支付技术合作伙伴 Visa 表示将积极响应日本政府提出的 “数字支付社会” 政策以及到 2025 年将数字支付占比翻番至 40% 的目标，开始着手为运动员、广大游客和日本市民打造创新的支付体验。
目前，日本只有约五分之一的支付以数字形式进行，相比之下韩国已达到 90%，而在美国和中国分别为 60% 和 70% 左右。为了迎接来年造访日本的 4000 万游客，Visa 已经开展一系列举措，确保提供绝佳的商业和支付体验。其中包括：
- 提升数字支付受理度：面对支付以现金为主的现状，Visa 与快餐餐厅、交通运营商和便利店等各行业商户开展广泛紧密的合作，通过升级 POS 支付终端和支持非接支付等方式，争取在 2020 年东京奥运会开幕前带动数字支付受理度。
- Visa 之队推广日本数字支付：Visa 将在接下来的一年中继续壮大 Visa 之队，聚焦奥运会和残奥会希望之星，推广数字支付。
- 建立合作伙伴生态体系：为了在日本进一步扩大现有网络，Visa 已推出 Visa Fintech Fastrack 计划（Fintech 快速接入计划），支持金融科技公司利用 Visa 的支付网络，更加简单快捷地构建新的数字商务体验。Visa 近期还与通讯应用 LINE 的数字钱包和金融科技服务运营商 LINE Pay 株式会社展开合作，鼓励采用数字支付。
- 奥运期间的创新：为迎接 2020 年东京奥运会，Visa 将探索更多支付创新形式，包括从生物特征识别在支付验证中的运用、可穿戴装备到可支持数字支付卡的全新手机应用等。
- 统计日本入境旅游和消费情况：Visa 的 Global Travel Intentions Study（全球旅行意向研究）显示，在全球受访游客的心目中，日本已经取代美国成为近两年内人气最高的旅游目的地。在奥运会开幕前，Visa 将持续分享消费者的旅游和消费数据，以及奥运旅游方面的预测资讯，帮助当地商户准备好迎接届时前往日本的广大海外游客。
Visa 日本区总经理兼代表董事 Stephen Karpin 表示：“Visa 以奥运会为契机，在奥运场馆、奥运村乃至全日本推行尖端支付技术，切实提升奥运爱好者的支付体验。我们希望为 2020 年东京奥运会所打造的不凡体验，将在日本产生长远且持久的影响。”