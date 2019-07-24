今天（7 月 24 日）距 2020 年东京奥运会开幕还有整整一年时间，奥运会全球支付技术合作伙伴 Visa 表示将积极响应日本政府提出的 “数字支付社会” 政策以及到 2025 年将数字支付占比翻番至 40% 的目标，开始着手为运动员、广大游客和日本市民打造创新的支付体验。

目前，日本只有约五分之一的支付以数字形式进行，相比之下韩国已达到 90%，而在美国和中国分别为 60% 和 70% 左右。为了迎接来年造访日本的 4000 万游客，Visa 已经开展一系列举措，确保提供绝佳的商业和支付体验。其中包括：

提升数字支付受理度：面对支付以现金为主的现状，Visa 与快餐餐厅、交通运营商和便利店等各行业商户开展广泛紧密的合作，通过升级 POS 支付终端和支持非接支付等方式，争取在 2020 年东京奥运会开幕前带动数字支付受理度。

Visa 之队推广日本数字支付：Visa 将在接下来的一年中继续壮大 Visa 之队，聚焦奥运会和残奥会希望之星，推广数字支付。

建立合作伙伴生态体系：为了在日本进一步扩大现有网络，Visa 已推出 Visa Fintech Fastrack 计划（Fintech 快速接入计划），支持金融科技公司利用 Visa 的支付网络，更加简单快捷地构建新的数字商务体验。Visa 近期还与通讯应用 LINE 的数字钱包和金融科技服务运营商 LINE Pay 株式会社展开合作，鼓励采用数字支付。

奥运期间的创新：为迎接 2020 年东京奥运会，Visa 将探索更多支付创新形式，包括从生物特征识别在支付验证中的运用、可穿戴装备到可支持数字支付卡的全新手机应用等。

统计日本入境旅游和消费情况：Visa 的 Global Travel Intentions Study（全球旅行意向研究）显示，在全球受访游客的心目中，日本已经取代美国成为近两年内人气最高的旅游目的地。在奥运会开幕前，Visa 将持续分享消费者的旅游和消费数据，以及奥运旅游方面的预测资讯，帮助当地商户准备好迎接届时前往日本的广大海外游客。

Visa 日本区总经理兼代表董事 Stephen Karpin 表示：“Visa 以奥运会为契机，在奥运场馆、奥运村乃至全日本推行尖端支付技术，切实提升奥运爱好者的支付体验。我们希望为 2020 年东京奥运会所打造的不凡体验，将在日本产生长远且持久的影响。”