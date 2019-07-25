2019 年 7 月 24 日，中国计算机学会 (CCF) 和苏州工业园区管委会共同举办 2019 中国计算机大会 (CNCC2019) 新闻发布会。中国计算机大会 CNCC 是 CNF 旗舰会议，是我国计算机领域规模最大、规格最高的学术、技术、产业交融互动的盛会。

CNCC2019 大会主题为：智能+引领社会发展。“智能+” 概念是 2019 年首次出现在政府工作报告中，总理提到要打造工业互联网平台，拓展 “智能+”，为制造业转型升级赋能。“智能+” 强调技术基础，无论是在传统产业智能化转型升级过程中，还是新兴产业飞速发展的进程中，智能技术都担当着重任，将作为技术基础引领社会发展。未来的社会将是智能化的社会，将是与 AI 共舞的社会。

据本届 CNCC 大会指导委员会主席梅宏院士介绍，CNCC2019 大会将邀请十五位国内外计算机领域知名专家、企业家到会做大会特邀报告，另还有 3 场大会主题论坛，70 余场前沿技术论坛、20 场特色活动及 100 个科技成果展，预计大会将吸引 8000 人参会。

今年大会规模继续扩大，17-18 日上午是大会特邀报告，19 日上午是串行三个大会论坛，三个大会论坛依次是：致敬互联网 50 年，面向下一个 50 年；传统产业智能化升级；深度学习的冬天什么时候到来？三个下午则是近百场各种主题的技术论坛及特色活动。技术论坛主题丰富、形式多样，内容涉及当今计算领域的多个热点问题，如人工智能、大数据、区块链、量子计算、工业互联网、信息安全、健康医疗、教育教学等。届时来自学术界高端学者与企业界重磅嘉宾将在论坛中各显身手，分享个人观点，充分研讨，对具体问题进行分析、辩论。通过这些论坛及研讨，将有力推动我国计算机事业更好更快地发展，为建设 “数字中国”、“网络强国” 助力。

CNCC2019 大会总监、CCF 秘书长杜子德介绍，CCF 一直关注偏远地区计算机教育发展与青年人才培养，目前已资助千余名缺乏经费及偏远地区的教师、研究生与 CCF 优秀大学生参加大会。今年，受助参加 CNCC 的名额进一步扩大，获得 CCF 资助参会的师生 250 位、CCF 优秀大学生 100 位，范围涉及全国多所高校。苏州工业园区管委会科信局局长许文清作为大会承办方代表，介绍了苏州工业园区人工智能产业发展总体情况，目前已具备了一定的产业基础和优势，有了良好的技术、人才和研发资源积累，并真诚邀请大家在 CNCC 期间亲临苏州工业园区，共同推动中国人工智能产业的发展。