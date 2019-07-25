北京时间 2019 年 7 月 25 日 13 时 0 分，北京星际荣耀空间科技有限公司的双曲线一号遥一 (下称 “SQX-1 Y1”) 长安欧尚号运载火箭在中国酒泉卫星发射中心成功发射，按飞行时序将多颗卫星及有效载荷精确送入预定 300 公里圆轨道，发射任务取得圆满成功，实现了中国民营运载火箭成功入轨零的突破。

此次发射，星际荣耀创造了中国民营商业航天历史上的两个首次：中国民营商业航天运载火箭首次成功发射并高精度入轨、中国民营商业航天首次一箭多星发射入轨。

SQX-1 Y1 为四级固体小型运载火箭，箭体直径为 1.4 米，全箭总长 20 米，起飞质量 31 吨，起飞推力 58.6 吨，近地轨道的运载能力为 300 公斤。本次发射搭载了航天科工空间工程发展有限公司和北京理工大学的两颗卫星，搭载了三个末子级载荷，以及两个商业配重。

据悉，星际荣耀成立于 2016 年 10 月，2017 年 8 月正式投入运营，是提供运载火箭研制和发射服务解决方案的民营商业航天企业。2018 年 4 月 5 日，星际荣耀曾经成功在海南发射 “双曲线一号 S” 火箭，那次是亚轨道飞行测试，不入轨。本次是入轨发射，载荷要达到能环绕地球运行的第一宇宙速度。

星际荣耀市场副总裁姚博文表示，本次发射任务的圆满成功掀开了中国民营商业航天的新篇章。未来星际荣耀将通过高可靠、低成本、快响应的运载火箭，在国际舞台上与全球顶尖商业航天公司进行角逐。

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