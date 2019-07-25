根据 《TechCrunch》报导，印度尼西亚初创企业 Pomona 获得 300 万美元 A2 轮融资，由马来西亚风险投资基金 Vynn Capital 领投，银泰资本（Ventech China）、Amand Ventures、Stellar Kapital，以及 Central Capital Ventura 跟投。

Pomona 由 Budiman 和 CTO Ari Suwendi 成立于 2016 年，主要为消费品牌提供全渠道营销和销售管理软件，包括分析客户参与度、转换率，以及营销和广告的有效性。

联合创办人兼行政总裁 Benz Budiman 表示，是此所得融资将提供「端到端流程」（End-to-End）的新解决方案，以及计划将业务扩展至其他东南亚地区。

Budiman 指，公司希望为消费品牌提供更多信息和数据点，让他们更瞭解印尼消费者，以及为他们制定相关参与策略，在提高外展服务的效率同时，降低其成本。

Pomona 目前提供解决方案让客户可以透过使用 Pomona 应用程序，扫瞄相关收据以获得优惠，或者其合作夥伴可以使用 Pomona 的白标解决方案来创建自家品牌的返现奖励 App。

另外，Pomona 的解决方案帮助企业提高其转换率，基于如今仍有大多数购买在实体店进行，Pomona 可以为消费品牌提供消费者购买行为等信息。

目前，Pomona 与超过 50 个品牌合作，包括联合利华（Unilever）、Japfa、ABC President、Sosro、Frisian Flag，以及 Sungai Budi。