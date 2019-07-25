孙宇晨发布道歉信：对恶俗炒作与营销行为深感后悔

北京时间 7 月 25 日凌晨消息，孙宇晨今天在微博发布道歉信，对于巴菲特午餐一事，他表示，这段时间经历了人生前所未有的风波，由于自己言行不成熟，年轻气盛，口无遮拦，渐渐演化成一场失控，失速，失败的过度营销。

信中孙宇晨也向搜狗公司 CEO 王小川先生表达歉意，并表示对这些恶俗的炒作与营销行为深感后悔，希望能够得到他的谅解。

孙宇晨表示，未来因病将修整一段时间，减少微博发声，闭门谢客，减少媒体的采访，将从营销炒作回归区块链技术的深耕与研发。

滴滴在上海收到 20 万元罚单，不合规车辆占当日预警车辆八成

36 氪获悉，上海市交通委执法总队对 “滴滴出行” 上海分公司进行上户执法检查，随机抽查的 20 个订单中，均为不合规车辆。“滴滴出行” 于当天收到 2 张《行政处罚决定书》，共计罚款 20 万元。截止至 7 月 24 日下午 4 点半，上海市网约车监管平台黑名单预警系统共预警当日黑名单车辆 15340 辆，“滴滴出行” 平台被预警不合规车辆数为 1.28 万辆，占当日被预警车辆数的 83.66%，且均为 7 月 7 日后其他平台已清退的不合规车辆。

Facebook 表示正在接受联邦贸易委员会的反垄断调查

新浪美股讯 7 月 25 日消息，Facebook 表示，因可能涉嫌垄断正在接受联邦贸易委员会（FTC）的调查。

就在 Facebook 宣布就隐私侵权调查与 FTC 达成和解的几个小时后，这家社交媒体巨头在声明中确认，FTC 已经启动了对该公司的反垄断调查。Facebook 今年 6 月收到调查警示，并在周三公布季度业绩时向投资者披露。

万达体育修改 IPO 方案，预计将筹资不超 3.08 亿美元

万达体育将其 IPO 方案修改为发行 2800 万份美国存托凭证（ADS），预期每股 ADS 发行价为 9-11 美元，预计将筹资不超 3.08 亿美元。据此前报道，万达体育将在 IPO 中发行 2000 万份 ADS，预计 IPO 发行价在 12 美元至 15 美元之间。

特斯拉第二季度财报：营收 63.5 亿美元 净亏同比收窄

北京时间 7 月 25 日凌晨消息，特斯拉汽车今天公布了 2019 财年第二季度财报。报告显示，特斯拉汽车第二季度营收为 63.50 亿美元，高于去年同期的 40.02 亿美元；净亏损为 3.89 亿美元，与去年同期的净亏损 7.43 亿美元相比有所收窄；归属于普通股股东的净亏损为 4.08 亿美元，与去年同期归属于普通股股东的净亏损 7.18 亿美元相比同样有所收窄。特斯拉第二季度业绩逊于华尔街分析师预期，导致其盘后股价大幅下跌逾 9%。