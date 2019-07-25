特斯拉日前表示，其上海工厂（Gigafactory Shanghai）有望从年底开始生产 Model 3。该公司在发给股东的季度财报邮件中表示，上海 Gigfactory 工厂 “正在继续成形”，机器已经逐步进场，为第一阶段的生产做准备。

特斯拉表示：“根据上海工厂的时间安排，我们的目标仍然是在截至 2020 年 6 月 30 日的 12 个月内，在全球范围内生产超过 50 万辆汽车。”

特斯拉中国工厂的生产线年产能将达到 15 万辆，同时也将生产相比加州弗里蒙特（Fremont）工厂更简化、成本效益更高的 Model 3 版本。特斯拉此前表示，第二代 Model 3 生产线的单位车辆造价相比于弗里蒙特工厂和内华达州 Sparks 工厂的 Model 3 产线至少要低 50%。

特斯拉表示：“考虑到中国客户去年购买了超过 50 万辆中型豪华轿车，这个市场为特斯拉带来了强大的长期机会。”

特斯拉今天公布了 2019 财年第二季度财报，营收达到 63.50 亿美元，高于去年同期的 40.02 亿美元，净亏损为 3.89 亿美元，与去年同期的 7.43 亿美元相比有所收窄，出货量达到 95356 辆，破了记录。与此同时，特斯拉也公布了上海工厂内部的照片，不过照片的画质比较低就是了。