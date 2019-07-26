Google 母公司 Alphabet 今天发布了截至 6 月 30 日的 2019 财年第二季度财报。报告显示，Alphabet 第二季度总营收为 389.44 亿美元，比上年同期增长 19%；按照美国通用会计准则，第二季度净利润为 99.47 亿美元，比去年同期增长 211%。Alphabet 第二季度总营收超出分析师此前预期，其股价在纳斯达克市场的盘后交易中大幅上涨逾 9%。

Alphabet 第二季度广告营收为 326.01 亿美元，高于去年同期的 280.87 亿美元。“Other Bets” 业务营收为 1.62 亿美元，高于去年同期的 1.45 亿美元。

按照地区划分，Alphabet 第二季度来自于 EMEA（欧洲、中东和非洲）地区的营收为 124.01 亿 美元，同比增长 15%，环比增长 5%；自于亚太地区的营收为 65.51 亿美元，同比增长 29%，环比增长 7%；来自于美国的营收为 178.63 亿美元，同比增长 20%，环比增长 8%；来自于美洲其他地区的营收为 23.08 亿美元，同比增长 15%，环比增长 12%。

Alphabet CFO Ruth Porat 表示：“我们交出了非常强劲的业绩增长表现，营收达 389 亿美元，与 2018 年第二季度相比增长 19%，不计入汇率变动的影响为同比增长 22%。我们正在对计算能力和工程人才进行投资，这反映了我们在整个公司内部所看到的颇具吸引力的机会。”

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