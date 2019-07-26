“中国是首要发展目标。flowkey 在 2019 年 3 月和中国雅马哈正式合作，也正式推出中文版，在接下来 3 个月，flowkey 团队将为中国版本优化”。flowkey 创始人 Jones 告诉动点科技。

这是一家来自德国的关于在线音乐教育的公司，flowkey 是公司研发的 APP，由德国钢琴家和钢琴老师共同打造。flowkey 的创办初衷非常的简单：给更多想要学琴却又无法学琴的人一个学琴的机会，满足他们的学琴梦。从创立之初到现在主要针对德国市场的用户，2019 年开始将进军中国市场。

取得用户信任的是产品本身

flowkey 创始人 Jones 小时候很幸运的遇到一个亲切和善的钢琴老师，让他对学琴产生极大的兴趣。

在学生时期，Jones 想继续学琴，开始上网找学琴的视频教材。他发现大部分的 Youtube 视频其实对于学琴者很不方便，用户必须看着视频，点击暂停、播放无数次，手才刚放上钢琴，又得离开点击荧幕。于是萌生了创作一个学琴应用的想法。

在 flowkey 草创时期，三位创办人在德国 Crowdfunding 平台上募集资金。他们在 3 天内从民间募集了 30 万欧元，为当年平台上最成功的众筹。倚着这笔资金，flowkey 才得以扩张雇用工程师。

2015 年底，flowkey 在研发产品的过程中，资金逐渐消耗殆尽。在他们一筹莫展时，突然接到德国全国性创业节目的邀约。节目播出后，flowkey 注册量在几天内暴增，也在同时公司财务转亏为盈。

flowkey 的第一批用户来自 Youtube 上的钢琴家网红。“我们邀请他们帮我们在视频中评测试用 flowkey，做为我们的 affiliate partner。而这些钢琴家的忠实粉丝也成为我们的第一批用户。” Jones 告诉动点科技。

不久后，flowkey 在德国知名电视节目中被报导，也吸引了大批用户。

Jones 认为最终取得用户信任的还是产品本身，每个人都可以因为一时好奇下载应用试试免费版，但要持续成长，靠的仍是用户的口碑。一直到现在，flowkey 最主要的用户来源仍是口碑营销。

以长远永续经营为目标

“以全球的音乐教学软体来说，业界最大的竞争者是美国的 Simply piano。

依下载量、营业额来说，flowkey 是网页软体的世界龙头，应用则紧追在 Simply piano 为第二。”

Jones 聊到竞品的问题时，显得有些犹豫。因为他不希望自己不停地和其他竞争者比较名次，而迷失研发产品的初心。他认为现在的下载量和营业额往往和公司的募资情况和策略有关，他希望 flowkey 以长远永续经营为目标，而非一时的爆炸性扩张。

一位同时体验 Simply Piano 与 flowkey 的深度用户在采访中谈到：“Simply Piano 侧重游戏对话教学，flowkey 侧重视频教学，相对更加严谨。”

flowkey 花了大量时间创作了一千多首不同等级的乐曲。为了让用户在不同阶段，都可以在家人和朋友面前谈一首流行曲。

对于音乐教育来说，了解目标用户的需求和期待很重要。使用应用自学钢琴的人，多半希望能快速看到成效，得到成就感和乐趣。你不能告诉他，现在请用半年的时间来学乐理，一年后你就能完整得弹一首曲子。

在 Jones 看来，做产品的关键在于好的用户体验，无论用什么营销手法吸引用户，最终好的学习体验才能让一个应用长久营运下去。

中国市场需要被考验和教育

《2017 中国音乐产业发展报告》数据显示，2016 年音乐教育培训总产值已达 757 亿，同时保持 13.6% 的增速，截止 2018 年已经发展成为近千亿规模的高增长市场。

当 80 后、90 后升级成为父母，“素质教育” 又成为他们密切关注的点。加之近几年中国娱乐产业的发展和流行音乐风潮的影响，音乐教育日益成为许多孩子和家长热捧的培训行业。

音乐教育行业具有较强的行业壁垒，个体特色非常鲜明，互联网的资源整合能力让在线音乐教育火了一把。早期，在线音乐教育多沿用传统教育的形式、教材，通过视频直播、录播的形式授课，这种模式的特点也决定了这种在线产品很难长期存活，在这个过程中不少企业已经淡出市场。

Jones 认为音乐教育应用还在非常初期的阶段。比起语言学习、健身应用，在线音乐教育大概落后了三年的时间。这个概念发起的比较晚，一般人也还没有办法从 “学琴一定得找老师” 跳脱。

一般初学者对于在线自学钢琴的接受性是这个市场的发展瓶颈。Jones 告诉动点科技：“我们相信音乐教育应用并不会在未来取代真人教育。就像每个人也不会因为在线教育的发展，而停止去学校受教育。”

2014 年，胡彦斌和三位音乐圈合伙人正式创立牛班 NEWBAND, 致力于在线音乐教育行业。通过明星老师视频教学，超强辅助系统配套练习，为声乐、器乐爱好者带来最专业的娱乐学习新体验，分享音乐作品，组建属于自己的乐队。2015 年，任威联合羽泉成立学音悦网，打算用互联网的方式解决线下音乐教育的种种难题。

正如 Jones 所说：“教育型应用的发展让学习新技能的门槛降低，让想要学习，却没有充裕时间、金钱的人有机会得到优质的教育资源。”

国内市场的钢琴教学多数以一对一教师教学为主，在线教育这种形式能不能被认可，还需要看接受市场的教育和考验。目前国内市场能不能满足 flowkey 的要求，还需要看 flowkey 如何给自己定位以及在中国市场如何切入。