诞生于美国的全球正品球鞋交易平台 GOAT 已正式进入中国。随着球鞋文化在中国的兴起，大众也开始追求设计独特、款式稀有的球鞋来展现个性，GOAT 希望为中国的球鞋爱好者提供一个能够安心买到正品球鞋的平台。GOAT 的官方微信小程序也已上线。

为了让中国消费者亲身体验最核心的鉴定技术，GOAT 还把位于洛杉矶的球鞋鉴定中心直接 “搬” 到了上海发布会现场，在室内一比一还原了球鞋鉴定传送带装置，在环境布置上也模拟了鉴定中心的空间设置。“GOAT 鉴定中心” 展示了 24 款珍贵稀有的限量球鞋，包括未公开发售的亲友限定款，例如 Nike Dunk High ‘Wu-Tang’、Nike Air Yeezy 1 ‘Glow in the Dark Tour’，还有中国限定版 CLOT x Nike Air Max 1 ‘死亡之吻’ 等。

对于球鞋爱好者和球鞋品牌来说，假鞋是最大的问题。据不完全统计，有超过 10％ 线上转售的球鞋都是假货。GOAT 通过 AI 和机器学习等领先技术，构建了一套全新的语言系统，并为识别复杂难辨的高仿球鞋录入了超过 75000 双球鞋数据，组成高质量球鞋数据库，用于鉴别球鞋外观特性并确保球鞋鉴定结果的准确性。

此外，每一位 GOAT 球鞋鉴定师都经过了数月的严格培训才能通过入职考核。GOAT 球鞋鉴定师会仔细检查球鞋的每一个细节，从标签样式到缝线结构、鞋面纹理到细微色差、字体粗细和鞋底纹路，他们都会使用放大镜一一观察，并用精密的仪器称重，有时甚至需要依靠气味来鉴别球鞋的真伪。

GOAT 由 Eddy LU 和 Daishin Sugano 创办，两位都是球鞋爱好者。Daishin 的父亲为他买的第一双球鞋是 Air Jordan 5 Grapes，23 年后这双球鞋再次复刻，他在网上满怀期待地下单购买，到手后却发现球鞋是假的，Daishin 与 Eddy 于是便达成共识——要打造一个安全可靠的球鞋交易平台。

自 2015 年成立以来，GOAT 已经累计拥有超过 1500 万会员和 15 万卖家，并在三年内完成了 4 轮融资，融资金额超过 2 亿美金。投资方包括风险投资公司 Accel、Index Ventures，以及体育运动用品网络零售商 Foot Locker 等。

题图：GOAT