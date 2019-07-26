华为今天举办了终端沟通会，宣布推出华为 Mate 20 X 的 5G 版本。

华为 Mate 20 X 5G 版配备 7.2 英寸 “全景巨幕屏”，4000 万超广角徕卡三摄，石墨烯+VC 液冷智能散热系统，支持 40W 超级快充。

华为 Mate 20 X 5G 版搭载双 7nm 5G 终端芯片模组，麒麟 980+巴龙 5000，商用支持 SA/NSA 5G 双模，获得全球首张 GCF（全球认证论坛）5G 能力认证证书；支持中国三大运营商 5G 频段，支持 5G+4G 双卡双待，主副卡智能切换​​。华为表示，Mate 20 X 5G 版现网下行峰值速率 10 倍于 4G。

华为 Mate 20X 5G 版将在 8 月 16 日正式发售，7 月 26 日开启预售，价格 6199 元。

同样在今天发布的还有 nova 5i Pro，搭载 7nm 制程麒麟 810 芯片，自研达芬奇架构 NPU；前置 3200 万像素摄像头，后置 4800 万像素 AI 四摄。nova 5i Pro 配备 6.26 英寸极点全面屏，还采用了屏下镜头技术。

nova 5i Pro 提供 6GB RAM + 128GB ROM 版，售价 2199 元；8GB RAM + 128GB ROM 版，售价 2499 元；8GB RAM + 256GB ROM 版，售价 2799 元。8 月 2 日正式发售，7 月 26 日开启预售。

除了手机外，华为消费者业务 CEO 余承东还宣布了华为 “智慧屏” 战略。余承东表示，华为智慧屏产品将使用自研的鸿蒙 OS 和芯片，将在 9 月推出。

余承东称，在智慧屏上，华为拥有一系列技术储备，包括自研的麒麟 AI 芯片，鸿鹄智慧显示芯片，凌霄 Wi-Fi 芯片。除支持音乐、视频等功能外，华为还在与广电谈电视直播功能，并且可以语音切换。