华为今天举办了终端沟通会，宣布推出华为 Mate 20 X 的 5G 版本。

华为 Mate 20 X 5G 版配备 7.2 英寸 “全景巨幕屏”，4000 万超广角徕卡三摄，石墨烯+VC 液冷智能散热系统，支持 40W 超级快充。

华为 Mate 20 X 5G 版搭载双 7nm 5G 终端芯片模组，麒麟 980+巴龙 5000，商用支持 SA/NSA 5G 双模，获得全球首张 GCF（全球认证论坛）5G 能力认证证书；支持中国三大运营商 5G 频段，支持 5G+4G 双卡双待，主副卡智能切换​​。华为表示，Mate 20 X 5G 版现网下行峰值速率 10 倍于 4G。

华为 Mate 20X 5G 版将在 8 月 16 日正式发售，7 月 26 日开启预售，价格 6199 元。

同样在今天发布的还有 nova 5i Pro，搭载 7nm 制程麒麟 810 芯片，自研达芬奇架构 NPU；前置 3200 万像素摄像头，后置 4800 万像素 AI 四摄。nova 5i Pro 配备 6.26 英寸极点全面屏，还采用了屏下镜头技术。

nova 5i Pro 提供三种配色

nova 5i Pro 提供 6GB RAM + 128GB ROM 版，售价 2199 元；8GB RAM + 128GB ROM 版，售价 2499 元；8GB RAM + 256GB ROM 版，售价 2799 元。8 月 2 日正式发售，7 月 26 日开启预售。

除了手机外，华为消费者业务 CEO 余承东还宣布了华为 “智慧屏” 战略。余承东表示，华为智慧屏产品将使用自研的鸿蒙 OS 和芯片，将在 9 月推出。

余承东称，在智慧屏上，华为拥有一系列技术储备，包括自研的麒麟 AI 芯片，鸿鹄智慧显示芯片，凌霄 Wi-Fi 芯片。除支持音乐、视频等功能外，华为还在与广电谈电视直播功能，并且可以语音切换。

5G 华为 智能手机