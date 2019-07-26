据外媒报道，马斯克旗下太空探索技术公司（SpaceX）当地时间周四晚执行了第 18 次商业补给服务任务（CRS-18），成功发射 “龙” 飞船，向国际空间站运送 2.5 吨物资，以及一些研究和实验用品，其中包括一台制作人体组织的 3D 打印机。

在迄今为止该公司进行的所有发射任务中，这是第七次搭载龙飞船的发射任务，也是同一艘龙飞船第三次飞向空间站，分别是 2015 年 4 月发射升空的 CRS-6 任务，2017 年 12 月的 CRS-13 任务以及现在 CRS-18 任务。为了纪念这一成就，此次龙飞船打上了两枚国际空间站的标志，以及一枚为纪念阿波罗 11 号成功登月 50 周年的标志。

据悉，“龙” 飞船需要花费两天时间才能到达空间站，在返回地球前将于空间站对接四周左右的时间。SpaceX 与国际空间站签署的补给合同则将一直持续到 2024 年。

如果一切按计划进行，国际空间站的机械臂将在周六上午 (7 月 27 日) 捕捉到龙飞船。其将在国际空间站停留大约一个月，然后前往太平洋溅落，将一批珍贵的科学成果归还给地球上的研究人员。

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