Twitter 发布了 2019 年第二季度财报。该公司第二季度营收达到 8.41 亿美元，同比增长 18%；净利润为 11 亿美元，净利润率为 133%。第二季度平均可货币化日活跃用户数（mDAU）为 1.39 亿，作为对比，上年同期为 1.22 亿，上一季度为 1.34 亿。

Twitter CEO Jack Dorsey 表示：“我们当前的重点是确保我们的规则得以实施，以及如何实施，这也是比较容易理解的。此外，我们还继续开展工作，主动识别和解决一些恶意行为，这使得垃圾邮件或可疑行为报告减少了 18%。此外，我们还继续利用机器学习来提供更多相关度更高的内容，推动 Twitter 的每日使用量增加，第二季度的平均可货币化日活跃用户数量（mDAU）同比增长 14%。”

Twitter CFO Ned Segal 称：“在美国市场强劲表现的推动下，我们第二季度的表现依旧稳定。在固定汇率基础上，营收同比增长了 20%。专注于我们最重要的广告产品，并提供高性能的广告，将有助于广告商推出新的内容，并与 Twitter 上正在发生的事情关联起来。”

Twitter 预计，第三季度总营收将达到 8.1 5 亿美元至 8.75 亿美元，运营利润将达到 4500 万美元至 8000 万美元。