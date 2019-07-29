准确的地图对于救灾、城市规划和当地的经济发展来说都非常重要，但如今有大部分发展中国家的道路还没有被绘制。

为解决这迫切性的问题，Facebook 与卫星科技公司 Maxar 达成合作并推出「Map With AI」，通过人工智能（AI）为非洲、东南亚地区绘制地图。

他们将与既有的 OpenStreetMap 图资整合，推出客制版的 OpenStreetMap 线上编辑器 RapiD，透过深度学习及监督式学习方式，训练 AI 简化编辑道路的时间。

Facebook 表示，非洲和东南亚地区的道路大部分都没有划设明确的车道线，如果游客前往当地，难以辨识空照图上的泥土路是当地的主要道路。

而过去 18 个月，Facebook 使用 Map With AI 侦测到泰国 600000 英里的道路，当中包括超过 300,000 英里的遗失道路。

如今透过 RapiD，一旦 Facebook 系统识别出潜在道路，必须在提交给 OpenStreetMap 之前进行验证。

RapiD 模型的结果将会与 OpenStreetMap 中已有的数据进行结合，建议如何使用现有数据连接新道路，提高了绘制道路的准确性和效率。