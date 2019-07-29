晚点 LatePost 在一则报道中称，网易游戏裁员 10%，营销副总裁向浪于近日离职。对此网易游戏表示裁员为不实消息。网易游戏还在今晚发布了招聘公告，面向全球招募精英人士。

对于报道中网易游戏营销副总裁向浪于近日离职，网易游戏北美办公室总经理黄卓也已离职一段时间的消息，网易游戏并未作出回应。

网易游戏在公告中称，在全球范围发起招募，邀请精英人士加盟，共同构建游戏事业的未来。“不论是世界顶尖的制作人、风格各异的研发团队、还是走在前沿的市场大咖，都在我们的招募范围”，“我们将用最好的条件，为您解决后顾之忧。合作方式不限，任何方式都在可沟通范围之内。”

以下为公告全文：