VR 交互科技公司 NOLO VR 宣布完成亿元级 A+ 轮融资，本轮融资由愉悦资本领投，蓝驰创投、盛景嘉成跟投，融资将主要用于 VR 交互技术的持续深耕和商业化拓展。

NOLO VR 于 2015 年成立，公司从创立之初就一直专注于 VR 交互技术领域，核心研发团队由来自中科院、北邮的博士领衔。“NOLO” 的名字取自单词 “TECHNOLOGY” 中间四个字母，寓意 “以技术为核心”。NOLO 在 VR 交互技术上的研发投入累计超过一亿元，目前已拥有海内外专利 125 件，国际专利已进入 12 个主流国家。

NOLO CV1 是基于三维空间定位技术 PolarTraq 研发的 6DoF Outside-in VR 交互硬件，主要应用于对价格敏感、隐私敏感、功耗敏感、算力占用敏感、位置相对固定的 VR 应用场景，以家庭、办公室等 C 端场景为主。同时，NOLO VR 还有适用于大范围多人应用场景的 6DoF Inside-out、3DoF 以及全身动作追踪套件的产品规划，新品将在不久后上市。

NOLO VR 已与 Google、华为、小米、Pico、爱奇艺、创维、大朋等众多产业链合作伙伴展开了深入合作，并广泛应用于教育、文旅、地产等 B 端行业，目前 NOLO VR 用 户已经遍布全球 70 多个国家和地区。在 5G 和千兆光宽带双 G 时代，云 VR 迎来爆发，NOLO VR 与中国移动、中国电信的合作已在多省市落地执行。

“VR 屏幕，必将和电脑屏、手机屏、电视屏、手表屏、汽车屏一样，成为 5G 时代的泛在显示器，成为重要的基础设施。在 VR 屏幕中，有 6DoF 交互需求的可能占到 20% 左右，VR 交互将成为一个非常垂直的细分赛道。” 谈到 VR 行业的发展前景时，NOLO VR CEO 张道宁说：“我们对 VR 行业的发展非常有信心，各家手机厂商已经跑步入场，一两年内将会有大量轻薄、便携、时尚、便宜的 VR 眼镜面世，随着 5G 时代的来临，VR 市场即将迎来几十倍的爆发式增长。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。