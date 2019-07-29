暴风集团 CEO 冯鑫被公安机关 “带走”

暴风集团 7 月 28 日晚间公告，公司实际控制人冯鑫因涉嫌犯罪被公安机关采取强制措施，相关事项尚待公安机关进一步调查。

截至目前，公司经营情况正常。公司管理层将加强管理，确保公司的稳定和业务正常进行。同时，公司将制定相应工作管理办法及应急预案，最大限度保障公司各项经营活动平稳运行。

苹果 Siri 泄露隐私

7 月 28 日消息，针对 Siri 泄露用户隐私的说法，苹果公开回应称，这些录音只是用于改善 Siri 的听写功能，而且这些发送给国际承包商的录音没有记录用户的 Apple ID（脱敏数据）。

苹果表示，一小部分录音会被发送给承包商以改善 Siri，但只有不到 1％的 Siri 响应会被分析以改善服务，而且大多数录音内容仅持续几秒钟。

华为折叠屏 5G 手机最快 8 月底上市

7 月 28 日消息，为了加速 Mate X 上市，华为在之前已经对这款折叠屏手机设计进行了重新优化，为的是能够带来更好的用户体验。

华为将在 8 月 9 日的开发者大会上公布 Mate X 在国内的发售时间，而预计上市时间最快会在 8 月底，要领先三星宣布 9 月会上市的折叠屏手机 Galaxy Fold，目前该机已经拿到了入网许可证，成为华为第二款即将上市的 5G 手机。

坚果手机官方表示今年发布新机

锤子科技在去年发布坚果 R1 之后，再也没有发布全新的智能手机；目前坚果 R1 和坚果 Pro2s 还在销售，但是竞争力远不如现在很多骁龙 855 处理器和骁龙 730 处理器的智能手机。

近日在锤子科技坚果手机官方微博上，坚果手机表示，今年还会发布新机，只是不能透露具体的时间；2019 年还有五个月的时间，但是智能手机市场的竞争已经非常激烈，不知道坚果手机如何突围。

三星 8 月 7 日发布会前瞻

今年秋天，又会有不少让人期待的新机亮相，除了苹果 iPhone 11、iPhone 11 Max 和 iPhone 11R 之外，之前三星还会在 8 月 7 日的发布会上推出全新的安卓机皇 Galaxy Note 10。

刚不久推出的三星的 Galaxy S 系列，重燃了粉丝热情。所以，接下里三星 Galaxy Note 10 该登场了。据传闻，Note 10 新机或比 note 9 的 6.4 英寸显示屏更大，比 iPhone XS Max 的 6.5 英寸屏幕也更大。