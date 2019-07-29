随着旅游业的兴起，同时也带火了民宿。相比酒店的千篇一律，民宿设计更加的多样化，不同的房东有着自己的性格和欣赏水平，还附带故事属性。Airbnb 和小猪短租等共享民宿软件的兴起，旅行住民宿成为潮流。

逃离北上广去开民宿也成为一代人追求人生自由的目标，一时间国内的民宿星罗棋布。国内民宿市场逐渐趋于饱和成熟化，商业价值逐渐被压缩，于是一部分人开始将目光转向国外的民宿市场。例如动点科技最近接触的一家将目光聚焦在日本市场的民宿品牌——悠悠美宿。

悠悠美宿，是⼀家致力于民宿智能管理和特⾊经营的互联⽹网公司，同时也融合了现地体验、旅游购物等增值服务的新民宿品牌。 悠悠美宿起步于大阪，现已在⼤阪拥有民宿 21 套，12 套在建，酒店 10 间， 今年年六月，悠悠美宿首家中国分店在水乡周庄开启。

“近两年，日本旅游越来越火热，也有越来越多的游客选择住民宿。” 悠悠美宿的创始人谭雪婷说。她曾经在 15 年与朋友合伙试验性的在日本买了一套房子做民宿，她形容那时就是在 “躺着赚钱”。意识到这时一个可以做的生意以后，谭雪婷与合伙人在 16、17 年陆续托管了十几套房子做民宿，“做托管其实还是一件比较麻烦的事情，接手房子之后还需要装修软装，获得民宿许可证、后期管理等。” 谭雪婷意识到做托管的局限性，于是在 18 年全身心的投入到做日本民宿上，逐渐购买不动产，打造自己的民宿品牌—悠悠美宿。

在投入重金之后，悠悠美宿经历了第一个寒冬。18 年下半年，日本经历地震和台风，旅游业低迷，加上各大共享民宿软件政策收紧，民宿行业进入一段低谷期。“我们也没有一直在焦虑，正好趁这段时间，打磨下自己的产品和互联昂运营系统。” 谭雪婷介绍，除了在前端制定民宿主题和特色服务外，悠悠美宿还也将重心向后端迁移，研发了自己的智能客服和智能后台管理系统。

谭雪婷介绍，目前悠悠美宿可以从自己的小程序、pc 端和公众上预定，还可以在 airbnb、携程等软件上选择自己喜欢的民宿，预定之后，系统会自动派发入住指南，一键获取周边吃喝玩乐资讯，还可以用积分兑换在线商城小礼品；后台它们有智能化运营系统，可以实现自动管理合同和订单，清扫派单、状态管理’ 推出限时优惠会员折扣等等；系统会每日定时发送邮件，整理数据。比如近三月订单汇总、制定时间段销售情况、订单价格状态、收益预测报表等；另外，他们还想定制旅行社推出同业功能，例如定制师查询命令、折扣价计算命令、同业锁房、同业内部系统 API 等功能。

经过一年时间的打磨，悠悠美宿形成了自己旅、宿、购 新媒体矩阵，还塑造了悠悠和悠美的 IP 形象，民宿方面也实现了 74% 的自营。19 年来临之后，民宿行业也迎来了属于它们的春天，谭雪婷在上半年已经实现了 600 万日币的盈利。

不过，随着跨国民宿的的火热以及本土民宿品牌的崛起，日本民宿行业的竞争也进入白热化。面对大型酒店品牌的入局，悠悠美宿如何正面竞争呢？谭雪婷表示，她也并不是很担心，因为凭借在日本多年的积累，不管在不动产方面还是当地居民的关系维护上，悠悠美宿已经奠定了很多基础。“日本市场其实属于慢热型的，我们已经用了三年时间来拓展维护，相对来说还是比较有优势的。” 谭雪婷说。她说她想要将悠悠美宿打造成旅、宿、购为一体的互联网时代新民宿品牌。据了解，悠悠美宿目前主要以房费收入为主，增值服务为辅，试水电商购物。前期扩大规模、积累流量，后期可考虑连锁加盟、品牌授权等模式。

据介绍，悠悠美宿 CEO 谭雪婷曾是饿了么早期创始团队成员，专注探索日本十年的品牌传媒行乐的战略略顾问，也是行乐美宿联合创始人。 COO 张懿丽是日本广告业资深经理⼈，日本博报堂中国战略合作发起人，也曾是 Feekr 旅⾏产品经理。同时悠悠美宿也拥有几位在建筑行业酒店行业的日本专家顾问。

目前，悠悠美宿正在寻求 pre-A 轮融资，将用于渠道拓展和渠道合作。