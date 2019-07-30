为加强关键信息基础设施网络安全保护，全面提升安全防护水平，滴滴出行今日宣布，滴滴安全产品技术部携手腾讯安全成立互联网安全联合实验室，该实验室将聚焦信息安全、业务安全和前沿安全三大领域，以提升用户数据安全保护能力，并且共同打击网络犯罪，为司机创造更公平的工作环境， 为乘客提供更加安全的出行服务。

据了解，该互联网安全联合实验室专注的三大安全研究领域分别为：信息安全领域，包含关键信息保护联合能力建设、针对新形态 API 数据安全联合能力建设；其二是业务安全领域，主要涵盖人脸识别技术、交易反欺诈安全模型等，腾讯安全将提供 20 年来与黑灰产持续对抗的经验，与滴滴样本数据联合建模，对业务场景中的黑灰产问题，展开更深入的研究；其三是前沿安全领域，比如车联网前沿安全技术研究、自动驾驶安全等。

滴滴信息安全战略副总裁弓峰敏博士表示：“我们双方会在黑灰产对抗、安全准入及交易反欺诈，以及智能汽车安全和黑产有效情报分享技术等方面深度合作，为业界积累经验，作出典范。”

腾讯副总裁丁珂表示：“这一次成立网络安全联合实验室，是腾讯和滴滴在互联网安全领域合作的进一步深化，我们也希望可以为保障智慧出行安全尽一份力量。”

滴滴出行越来越重视对全平台的互联网安全建设。今年 4 月，滴滴出行宣布升级集团安全产品与技术部，深入赋能各业务线信息安全技术能力，为业务发展提供针对性的信息安全技术支持，持续应对各类新型互联网安全问题。在打击黑灰产方面，今年上半年，滴滴利用安全技术协助警方办理黑产案件 12 宗，已抓获嫌疑人 179 人。