小红书被安卓应用市场下架

7 月 29 日晚间，小红书开始在各大安卓应用市场下架，但苹果应用商店仍能搜索到小红书。截至到发稿时止，小红书仍只能在苹果应用商店下载，各大安卓渠道暂不见踪影。
小红书成立于 2013 年，最初的市场定位是海淘化妆品平台，后来已转变为吃穿玩乐买的生活方式分享社区，目前月活用户量已经突破 8500 万，总用户数 2.5 亿。

Uber 史上最大裁员

7 月 28 日消息，针对 Siri 泄露用户隐私的说法，苹果公开回应称，这些录音只是用于改善 Siri 的听写功能，而且这些发送给国际承包商的录音没有记录用户的 Apple ID（脱敏数据）。
腾讯科技讯 据国外媒体报道，在上市两个多月后，全球网约车巨头 Uber 首次大幅裁员，该公司高管 7 月 29 日宣布在全球裁员约 400 人，主要集中在市场营销部门。
Uber 首席执行官科斯罗沙希:“我们的任何团队都规模太大，这会造成重叠的工作，导致决策所有者不明确，并可能导致平庸的结果。”

特斯拉上半年在华收入增 42%

腾讯科技讯 美国特斯拉公司是全球电动车市场的翘楚企业，但是高调的技术创新背后，该公司糟糕的财务状况尤其是亏损也引发了外界的担心，华尔街分析师担心各国是否真的存在对 Model 3 的强烈需求。
中国是特斯拉最重要市场之一。数据显示，今年上半年，特斯拉在中国获得的销售收入为 14.7 亿美元，和去年同期的 10 亿美元相比，增长了 42%。增速略低于全球收入的增速。

华为 Mate30 概念图

华为 Mate30Pro 按照发布惯例，应当是华为下一代的全新旗舰手机，同时华为 Mate30Pro 也承载了消费者的诸多期待。近日外媒根据众多的相关华为 Mate30Pro 的消息，发布了一组华为 Mate30Pro 的概念渲染图，在这组概念渲染图中，华为 Mate30Pro 依然是采用的刘海屏和曲面屏的设计外观，同时后置摄像头的外观依然是浴霸造型。

 

网约车巨头 Lyft 首席运营官离职

腾讯科技讯 周一，美国两大网约车巨头传出了人事变动的消息，Uber 宣布对全球营销部门裁员四百人，这是该公司史上最大规模裁员。据外媒最新消息，Uber 的最大对手 Lyft 也宣布，该公司首席运营官将离职。
这是 Lyft 在美国资本市场上市之后失去的一个重量级高管。一年半之前从电动车制造商特斯拉加盟 Lyft 公司的乔恩·麦克尼尔 (Jon McNeill) 即将辞职。

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