据纽约时报报道，Uber 正在从其 1200 人的营销团队裁员约三分之一，以在 IPO 和第一季度亏损 10 亿美元后削减成本并提高运营效率。

据该公司称，Uber 营销部门约有 400 人于全球 75 个办事处被解雇。截至 2019 年 3 月 31 日，Uber 全球员工数为 24494 人。

根据 TechCrunch 获取的一封内部电子邮件，领导 Uber 营销和公共事务的 Jill Hazelbaker 和公司首席执行官 Dara Khosrowshahi 周一告诉员工，营销团队将拥有更加集中的结构。

重组的营销团队将由一个月前从 TripAdvisor（猫途鹰）跳槽而来的营销表现副总裁 Mike Strickman 以及另一位即将被聘用的全球营销负责人领导。 Strickman 将监督绩效营销、CRM 和分析，而全球营销主管将负责领导管理产品营销、品牌、外卖业务 Eats、B2B、研发、规划和创意的负责人。

许多 Uber 的团队 “太大了，会造成重叠的工作，导致不明确的决策，可能会产生平庸的结果，” Khosrowshahi 在发送给员工的电子邮件中说。 “作为一家公司，我们可以做得更多，以保持高标准，并从自己和彼此期待更多。”Khosrowshahi 表示，重组旨在使营销团队和公司重回正轨。

Uber 上市后的第一份财报显示出，其业务的亏损状况令人震惊。Uber 的营收增长了 20％，达到 31 亿美元，去年同期为 25 亿美元。其第一季度的总预订量增长了 34％，达到 146 亿美元，而 Uber Eats 则推动了大部分增长。但与去年同期相比，第一季度运营亏损激增 116％，达到 10 亿美元。

今年 6 月，首席营运官 Barney Harford 和首席营销官丽 Rebecca Messina 辞职，这是 Uber 上市一个月后启动的组织变革的一部分。

当时，Khosrowshahi 在给员工的电子邮件中解释说，这些变化是因他决定更直接地控制业务的核心部分。Khosrowshahi 告诉员工，他希望更多地参与其最大的业务出行和外卖业务 Eats 的核心平台的日常运营，并决定他们应该直接向他汇报。