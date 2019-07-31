7 月 31 日，GoPro 公司宣布推出更新版 GoPro App，协助用户以更方便流畅的操作预览、编辑及分享内容。

更新版本将短视频剪辑工具 Quik 最优秀的功能整合至 GoPro App，并使用更快的引擎驱动软件。这也是 GoPro 首次推出备有一站式功能的应用程序，除了让用户通过移动设备遥距操控自己的 GoPro 相机外，也可以随时随地于同一个应用程式轻松地完成编辑工作。

据悉，更新的 GoPro App 供用户同时剪辑多段素材，无论是 GoPro 拍摄的素材还是手机相册中的视频或照片，都能根据用户挑选的内容更准确地分析多个短片中最突出或吸引眼球的部分，自动生成最精彩的 QuikStory 版本；编辑单个视频时，可解锁工具完整的剪辑功能、同时也增设不少第三方素材供用户加入视频，令作品内容更丰富；本次升级还加入让用户于同一段 QuikStory 中混合使用多款滤镜效果的功能。用户可在超过 20 款滤镜效果中自行配搭，发挥无限创意，自制个性化的视频。

另外，使用更新版本剪辑的短视频将会维持可编辑的状态。有别于以往一经导出就不能再修改的视频，新的编辑方案提供了非常强大剪辑革新，让用户随时可以修改同一段 QuikStory，包括更改滤镜、背景音乐甚至抽走某一段素材等等，鼓励用户灵活创作不同版本的故事、制作心中最完美的视频。