苹果今天公布了 2019 财年第三财季财报，在财报电话会议上，苹果 CEO Tim Cook 表示，Apple Card 信用卡服务将于 8 月推出。不过该服务初期只会在美国提供，目前暂不清楚苹果何时会在中国大陆推出这项服务。

“在我们的 beta 测试中，每天都有成千上万的 Apple 员工使用 Apple Card，我们计划 8 月开始推出 Apple Card，”Cook 表示。

Apple Card 由苹果和高盛合作打造，在支持钱包 app 的设备上都能用。用户在 iPhone 上直接申请，并且可在全球使用。Apple Card 的账单利用机器学习，能够自动显示商户名称、地址，用户可以方便地进行账单管理。此外，Apple Card 还拥有返现奖励，使用卡片可获得 2% 返现，返现的额度可用于买 app 等。如果订阅 Apple News + 则能获得 3% 返现。

在今年 3 月的发布会上，苹果还介绍了实体卡，以便在不支持 Apple Pay 的商户使用。实体卡片基于万事达的全球支付网络，其卡号存储在安全芯片里（卡身没有卡号和 CVV 安全码），且动态号码每用一次就更新，还有 Face ID 加持，返现比例是 1%。

题图：Apple