苹果第三财季 iPhone 下滑 12%

苹果周三发布了第三财季财报。财报显示，苹果公司第三财季来自于 iPhone 的净营收为 259.86 亿美元，相比之下去年同期为 294.70 亿美元；同比下滑 12%。来自于 Mac 的净营收为 58.20 亿美元，相比之下去年同期为 52.58 亿美元；来自于 iPad 的净营收为 50.23 亿美元，相比之下去年同期为 46.34 亿美元；来自于可穿戴设备、家居产品和配件的净营收为 55.25 亿美元，相比之下去年同期为 37.33 亿美元；来自于服务的净营收为 114.55 亿美元，相比之下去年同期为 101.70 亿美元。

三星第二季度净利润 5.06 万亿韩元

三星电子今天发布了截至 6 月 30 日的 2019 财年第二季度财报。财报显示，三星第二季度营收为 56.13 万亿韩元 (约合 475.63 亿美元)，较上年同期的 58.48 万亿韩元下降 4.03%；营业利润为 6.60 万亿韩元 (约合 55.93 亿美元)，较上年同期的 14.87 万亿韩元下降 55.63%。

格力回应产品不达标再怼奥克斯

近日北京消协的一份空调抽测结果，在抽查的 25 款空调产品中，格力有两款型号的空调实际制冷量低于额定值。对此，格力回应，此次北京消协抽测公布的两款产品均符合国家标准规定要求，不存在虚标问题。在回应中格力还表示，奥克斯的空调问题与格力被抽检产品不符合额定值的情况完全不同，混淆二者区别将淡化奥克斯产品虚标能效所带来的严重后果。

苹果信用卡 Apple Card 将于 8 月推出

7 月 31 日，苹果公司今天发布了 2019 财年第三财季业绩。财报公布后，苹果 CEO 蒂姆·库克（Tim Cook）、CFO 卢卡·马斯特里（Luca Maestri）等出席财报电话会议，解读财报要点并回答分析师提问。

苹果公司 CEO 库克在公司第三财季财报电话会议上表示，苹果信用卡（Apple Card）将于 8 月推出，同时苹果公司计划秋季发布多款新品。

魅族深圳最大专卖店改卖华为

7 月 29 日，据红星新闻报道，多位魅族员工透露，从今年 6 月开始，魅族进行了新一轮裁员，今年裁员比例超过 30%，最后留下千人左右。

此外，红星新闻还报道，此前魅族在一个省份的线下门店至少有上百家，2016 年最高峰时魅族有 2700 家专卖店，但销量急剧下滑后，目前平均一个省份只剩五六家专卖店。目前深圳最大的魅族专卖店几个月前就已撤店，现在改成了华为专卖店。