据华尔街日报报道，索尼警告称，如果特朗普政府继续对更多产自中国的产品征收更高的关税，PlayStation 游戏主机将会变得更加昂贵。

索尼的财务总监广藤弘树在接受采访时表示，为了应对可能会继续上调的关税，索尼表示公司正在考虑包括将生产成本转嫁给消费者在内的备选方案。

索尼上个月与微软、任天堂向美国贸易代表办公室发表联合声明，反对提议的关税。信中称，关税将严重扰乱公司业务，美国消费者和视频游戏制造商最终将受到很大打击。三家公司预计，将有大约 8.4 亿美元的成本将会直接转嫁到消费者身上，而 20 万美国工人的岗位将面临威胁。

此前华尔街日报称，受贸易战影响，任天堂正在将其部分 Switch 的生产从中国转移到东南亚。据称其目标是生产足够的游戏机以满足美国市场的需求。索尼和微软方面都没有采取任何措施，微软最近还反驳了有关该公司将把 Xbox 生产从中国撤出的报道。

索尼昨天公布了财报，PlayStation 4 的销量已经达到 1 亿台里程碑，达成这一目标的速度比当年任天堂的 Wii 还要快。不过随着索尼准备在 2020 年推出下一代主机 PS5，已有 6 年历史的 PS4 的销量已经开始放缓。需要注意的是，如果特朗普政府决定对产自中国的商品征收更多关税，到时候 PS5 的售价还会更高。