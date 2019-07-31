苹果将于 8 月份正式推出苹果卡

腾讯证券 7 月 31 日讯，苹果公司（NASDAQ:AAPL）首席执行官蒂姆-库克 (Tim Cook) 周二在该公司的 2019 财年第三季度财报电话会议上表示，“苹果卡”（Apple Card）将于 8 月份推出。

苹果公司在今年 3 月份举行的新服务发布会上发布了这种新的信用卡，同时还发布了 Apple TV+流媒体视频服务、Apple Channel 和 Apple News+等服务。

苹果公司第三财季财报显示，来自于 iPhone 的净营收为 259.86 亿美元，与去年同期的 294.70 亿美元相比，下滑 11.82%。

华为发布硬核成绩单

7 月 30 日，华为发布了被美国商务部列入 “实体经济” 名单之后首份财务报告。财报显示，今年上半年，华为实现销售收入 4013 亿元，同比增长 23.2%，增速超过去年同期水平；净利润率 8.7%，较 2018 年同期也略有增长。

华为董事长梁华表示，目前美国只在少量的、不太重要的领域恢复了产品供应，关键产品比如安卓系统等仍没有恢复，华为需要投入非常大的人力、物力进行版本切换、供应连续性管理、保障对全球客户的交付等，但是迄今为止华为没有一天停产，5G 的商用在全球领先。

谷歌发布新手机视频

腾讯科技讯 7 月 31 日消息，据外媒报道，谷歌预计将在今年秋天的某个时候发布 Pixel 4，并于日前发布了有关这款智能手机的最新视频。

这段视频开始时显示用户通过凝视 Pixel 4 解锁，类似于苹果的 Face ID 在 iPhone 上的工作方式。传统上，安卓手机的面部解锁机制没有 Face ID 那么安全，安卓手机转而依靠指纹阅读器来确保安全，只是为了方便才使用面部解锁。谷歌表示，现在这种技术更安全了。

运营商的 5G 套餐来了

据媒体消息，中国电信已经在全国铺有 5G 网络的城市推出 5G 体验包套餐，获得 5G 体验包的用户可享受每月赠送的 100GB 大流量，但体验期仅有两个月时间。而此前中国移动也公布了 5G 测试统一套餐，套餐每月包含 200G 流量、1000 分钟语音、100 条短信，该套餐仅供中国移动 5G 友好客户测试使用。

不过在目前，中国电信与中国移动都没有公布 5G 资费，用户最关心的资费问题还是一个谜。相信很多用户对 5G 不是期待，而是心慌。

亚马逊终极目标：统治零售业

2017 年初，亚马逊内部发布了一份备忘录，描绘了一个雄心勃勃的新型食品杂货连锁店。这份备忘录就仿佛是一篇新闻稿，是一种企业内部用于权衡员工想法的常见做法，该备忘录的标题是 “每个人都可以拥有的食品杂货店”。

亚马逊一直在寻找靠近全食超市门店的店面，这表明了一种中心辐射式的经营方式，利用一家门店充当其他门店的仓库和物资供应室。专家表示，从头开始建造一条新的供应链可能需要 10 多年的时间。