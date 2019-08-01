传 Facebook 将推类似机顶盒设备，可用电视打视频电话

The Information 援引知情人士消息称，Facebook 准备在今年秋季推出一款能与电视配套的设备，代号为 “Catalina”，可以打视频电话，还能播放视频流。该设备将使用 Portal 的视频通话技术，Portal 是 Facebook 此前推出的带屏幕智能音箱设备。这款设备和 Apple TV 等机顶盒一样，将配备实体遥控，还会有视频流媒体服务。

小红书回应 App 下架已启动全面排查、整改，深入自查自纠

小红书通过官方微博发布声明称，针对其 App 近期在各大应用市场下架，小红书已对站内内容启动全面排查、整改，深入自查自纠，积极配合有关部门。

斗鱼：“萝莉变大妈” 系自主策划炒作，已永久封停主播

斗鱼直博平台通过官方微博发布关于主播 “萝莉变大妈” 事件处理公告称，经平台调查核实，该事件系主播 “乔碧萝殿下” 自主策划、刻意炒作。即日起永久封停主播 “乔碧萝殿下” 直播间，下架所有相关视频，并关闭主播个人鱼吧。

苹果第三财季净利润 100.44 亿美元 同比下降 13%

北京时间 7 月 31 日消息，苹果公司 (NASDAQ:AAPL) 今天发布了截至 6 月 29 日的 2019 财年第三季度财报。财报显示，苹果第三财季营收为 538.09 亿美元，较上年同期的 532.65 亿美元增长 1%；净利润为 100.44 亿美元，较上年同期的 115.19 亿美元下降 13%。苹果第三财季营收和每股摊薄收益均超出分析师平均预期，推动股价在盘后交易中上涨逾 4%。

中兴王翔：明年下半年 5G 手机价格接近 4G

新浪科技称，中兴通讯高级副总裁、首席战略官王翔表示，中兴在 5G 投入上已超 8 年，“我们在做 3G 的时候，就已经做了 5G 的定义”。王翔称，5G 和 4G 相比在成本上提高很多，其中有两个关键点：第一是天线，其数量比 4G 多了 50%；第二是芯片，目前还未大规模生产，这导致在当前状态下金额较贵，“但我认为这是一个成熟的过程，在明年下半年，5G 手机的价格会基本上和现在的 4G 接近”。