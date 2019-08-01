Facebook 的视频聊天设备 Portal 貌似并不受欢迎，但该公司依然没有停止继续研发新产品的步伐。根据 The Information 的报道，该公司正在开发一款可以打视频电话，并且可播放流媒体视频的设备。

据报道，Facebook 已经已经与 Netflix、迪士尼、HBO 和 Hulu 商讨，寻求在其设备上提供这些公司的视频订阅服务，该服务预计今年秋天公布。

Facebook 此前直接确认计划在秋季发布 Portal 品牌的新产品，报道中提到的可能就是这款设备。

全球最大的流媒体视频提供商 Netflix 目前不支持 Portal 和其他智能屏幕设备。不知出于何种原因，该公司一直没有接受这种新设备类别。但 Facebook 自己的设备也非常缺乏其他流行的视频应用的支持，看起来该公司希望尽快拉拢 Netflix 和即将于 11 月 12 日上线的迪士尼流媒体服务 Disney+。

在智能屏幕设备或电视盒子上加入摄像头，让用户在客厅、卧室里舒服地打视频电话，这看起来很美好，不过考虑到 Facebook 在用户隐私方面出现过的问题，对于这家社交媒体巨头来说，如何说服外界使用其产品才是当务之急吧。