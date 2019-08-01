美联储降息 25 个基点

当地时间 7 月 31 日，美联储举行备受关注的货币政策会议，北京时间 8 月 1 日凌晨 2 点公布结果：美联储在 FOMC 会后宣布降息 25 个基点，将联邦基金利率目标区间下调至 2%-2.25%。

这次降息意义非凡，金融危机十年后，也就是 2008 年 12 月期间将利率降至零以来的首次降息。不过美国总统依旧不满意美联储的做法，因为特朗普想要的是大幅降息，而区区降 25 个基点让他特别失望，美联储消息出来后，特朗普在社交媒体上就开始了炮轰。

谷歌取代苹果成为现金之王

腾讯科技讯 据国外媒体报道，美国苹果公司一直是全球现金储备最多的公司，但是这为期 10 年的历史记录终于走到了尽头。苹果公司和谷歌母公司 Alphabet 提交的财务文件显示，这家搜索引擎巨头现在的银行存款比这家 iPhone 制造商多出了 150 亿美元。

作为对比，谷歌母公司 Alphabet 的现金储备一直呈上升趋势，目前已经拥有 1170 亿美元的银行现金，Alphabet 的银行账户在两年内增长了 200 亿美元。

消息称饿了么创始人张旭豪加盟元璟资本

自 2018 年 4 月饿了么被阿里以 95 亿美元收购后，张旭豪的职场下一站就一直被外界所关注。

张旭豪不再担任饿了么 CEO、转而担任阿里 CEO 张勇的新零售特别助理，被外界普遍解读为过渡性职位。然而将近一年时间过去，张旭豪并没有业务性岗位接任。

被阿里收购沉寂一年后，张旭豪有了新动向。据消息人士透露，目前张旭豪投资业务与元璟资本深度相关。元璟资本称，目前张旭豪已经是机构的投资合伙人，正式身份是机构的专职顾问。

英特尔推超高效 AI 芯片

盖世汽车讯 据外媒报道，尽管 5G 智能手机还没有成为现实，但英特尔公司（Intel）一直在研发能够模仿人类大脑的 Loihi “神经拟态” 深度学习芯片。

现在，英特尔还推出了一个名为 “Pohoiki Beach” 的新系统，该系统包含多达 64 颗 Loihi 芯片，集成了 1320 亿个晶体管，总面积 3840 平方毫米，拥有 800 万个神经元、80 亿个突触，能够处理人工智能（AI）算法，与普通 CPU 相比，速度快了 1000 倍，能效高了 10000 倍，可用于自动驾驶、电子机器人皮肤、假肢等等。

“鸿蒙” 起步于诺基亚研发班底

电信行业中，关于华为的鸿蒙系统，业内大规模耳闻约始于 2015、16 年。从现有的信息分析看，鸿蒙系统在华为内部被称之为 “LiteOS”，原是华为用于 IOT（物联网）设备的轻量级 OS。

2011 年，诺基亚在放弃自有智能手机 Symbian 平台后宣布，将 Symbian 平台后续的软件开发工作转给咨询公司埃森哲。在当年年底之前，将有 3000 名诺基亚内部的 Symbian 开发者加入埃森哲继续从事该平台的开发。

而埃森哲正是华为的战略合作伙伴，双方在多个领域存在多年的密切合作。不过，即使鸿蒙系统脱胎于诺基亚的 Symbian，后续的研发也是根据华为自身的需要走上了自己的技术路线。