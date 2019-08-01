在线教育公司 VIPKID 今日宣布，世界英语教师协会（TESOL）首位华人主席刘骏已正式加入 VIPKID，担任首席学术官一职。这是 VIPKID 首次设立这一高管职务。

刘骏将在 VIPKID 负责创建 “具有国际化水准的学术研究和学术标准体系”，构建 “兼具全球化和中国本土化的教研体系”，组建 “由国内外精英教师组成的教研队伍”，并打造 “符合市场和用户需求的教育产品内容”。

刘骏于 2005 年至 2007 年间曾担任 TESOL 主席，他也是 TESOL 成立以来的首位母语非英语的主席。TESOL 成立于 1966 年，是全球规模最大的英语教师组织，目前在全球 160 个国家和地区拥有超过 12000 名注册会员，拥有 115 个分支机构。

此外，刘骏曾先后在美国三所研究型综合大学担任应用语言学和语言学终身教授，并分别担任英文系主任、国际学术学院院长和大学副校长职务。目前，刘骏是国际英语教育研究基金会（TIRF）副会长、世界汉语教师协会副会长， 及国家汉办高级顾问。

前 LinkIn 大数据及算法专家周洋和前百度副总裁郑子斌也于今年 4 月和 7 月加入 VIPKID，其中前者负责在线教育平台的大数据体系建设，后者担任公司 CTO 一职。