7 月 31 日，百度职业道德委员会通报了 12 起内部腐败事件，其中既包括受贿、侵犯商业秘密等违法行为，也包括虚假报销、虚报奖金等违纪行为，涉事 14 人目前均已被辞退，部分员工被警方正式刑事立案侦查并被采取刑事拘留强制措施。

百度表示，这些被通报的人员作为曾经的百度人，享受着百度给予的工作机会和报酬，本应为公司的发展尽职尽责，但他们却利用职权挖公司墙角，且肆意践踏公司利益满足个人私欲，丧失了职业人最基本的良知，触犯了公司制度红线，自然会被公司所淘汰，其中涉嫌违法犯罪的，公司依法移交公安机关进一步追究其相应的法律责任。经公司职业道德委员会讨论决定，这 14 名员工因严重违纪已被公司辞退。

对此，百度强调，风清气正是公司基业长青的基石。百度公司高度重视廉政建设，无论任何员工，一旦触犯都绝不姑息，严重者将送交公安部门处理。我们欢迎同学们积极举报违纪违法行为，也希望每一位同学自觉遵守阳光职场规定，并要求各级管理者加强团队管理监督。今后我们将一如既往坚决对腐败说不。惟有一个诚信、透明、公正的环境，才能保障公司及生态的健康发展。

以下是百度道德委员会 7 月 31 日通告全文：

各位同学：

现向大家通报近期公司职业道德建设部内部查处的严重违纪案件。以下被通报的人员作为曾经的百度人，享受着百度给予的工作机会和报，本应为公司的发展尽职尽责，但他们却利用职权挖公司角，且肆意践踏公司利益满足个人私欲，丧失了职业人最基本的良知，触犯了公司制度红线，自然会被公司所淘汰，其中涉嫌违法犯罪的，公司依法移交公安机关进一步追究其相应的法律责任。经公司职业道德委员会讨论决定，下列人员因严重违纪已被公司辞退．

1、上海大客户销售部史帆利用职务便利，谋取私利数额巨大，涉嫌非国家工作人员受贿罪，已被警方正式刑事立案侦查。同时，史帆还存在虚假报销行为。史帆已被公司辞退。

2、百家号业务部张在管理百队号外包团队时，利用职务便利，收取两个供应商好处费 31 万余元。张飚还利职务便利，以虚报人头费、报绩效奖釒等方式给供应商的 3 名女性员工谋取不正当利益共计 7 万余元。张飚的行为涉嫌非国家工作人员受贿罪，已被警方正式刑事立案侦查并被采取刑事拘留强制措施。

3、IDG 战略运营部许利用对无人车路测服务的外包供应商进行管理的工作便利，收受两个供应商的好处费 15 万余元。许行为涉嫌非国家工作人员受贿罪，已被警方正式刑事立案侦查并被采取刑事拘留强制措施。

4、智能云 GTM 部乔滨、庞东华二人勾结外部人员，在所负责的公司项目中，利用职务便利，设立不必要的中间交易环节，引进乔滨妻子持股的公司，谋取私利。事发后，庞东华已自愿向公司退款 19 万余元，公司已辞退乔滨、庞东华，并保留进一步追究法律责任的权利。

5、本地广告业务部吕加从外部购买大量的假机票行程单（102 张，累计金额 13.6 万元）虚假报销机票、住宿费、交通费等差旅用合计 21.4 万元。吕帅的行为涉嫌职务侵占罪，已被警方正式刑事立案侦查并被采取刑事拘留强制措施。吕帅已被公司辞退。

6、商业服务质量部实习生苟珊违规大下载业务数据并上传到外部服务器，侵害了公司的商业秘密并涉嫌违法。苟珊已被公司辞退。计对苟珊的违法行为，公司已诵知其所在学校，并保留进一步追究法律贡任的权利。

7、语音技术部肖朔、李骁因个人事务违规使用公司技术，二人已被公司辞退，公司保留进一步追究法律责任的权利。

8、富媒体业务部李佳伟利用职务权利，向台作公司索要有较高价值的百家号账号用于个人私用，且私下收自媒体作者礼品未按公司制度报备。李佳伟已被公司辞退。

9、联盟发展部侯强强在离职前夕举报部门领导，经审慎调查，候强强系虚假举报，构成严重违纪，鉴于侯强强已办完离职手续，公司将其列入永不录用黑名单，在其他用人单位对侯强强在百度任职情况进行背景调查时，公司将对其诬告他人情况客观予以说明。

10、内容生态用户增长部吴燕海长期虚构加班事实，虚报加班 398 天，虚报加班餐费 7960 元，虚报加班打车费 694 元。已全额退还公司并已被辞退。

11、视频化业务部宋久元长期虚构加班事实，虚报加班 187 天，虚报加班工作餐费 3740 元。已全额退还公司并已被辞退。

12、新业务 CKA 发部刘志超虚报交通费 2875 元，已全额退还公司并已被辞退。

阳光职场，人人有责。风清气正是公司基业长青的基石。公司高度重视廉政建设，无论任何员工，一旦触犯都绝不姑息，严重者将送交公安部门处理。我们欢迎同学们积极举报违纪违法行为，也 #望每一位同学自觉遵守阳光职场规定，并要求各级管理者加强团队管理监督。今后我们将一如既往坚决对腐败说不。惟有一个诚信、透明、公正的环境，才能保障公司及生态的健康发展。

百度职业道德委员会

2019 年 7 月 31 日