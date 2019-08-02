2019 年第十七届 ChinaJoy 在上海新国际博览中心拉开序幕，红魔 3 产品发布于 8 月 2 日在高通骁龙主题馆 E4-09 的努比亚红魔展台举行。努比亚红魔产品总经理姜超联合高通中国资深经理杨展先生、ChinaJoy 电子竞技大赛主席沈梅峰先生、京东通讯事业部营销中心总经理江楚女士、RNG.CJ 战队及红魔首席体验官不求人正式发布全球首款内置风扇电竞游戏手机红魔 3 钢枪限量套装，售价为 3999 元，将于 8 月在努比亚官网限量发售。

红魔 3 钢枪限量套装中包含有性能强劲的红魔 3 战地迷彩版电竞游戏手机 12GB+256GB 版本，以及红魔弹夹充电宝、专属保护套及电竞魔盒。红魔 3 采用高通骁龙 855 旗舰级处理器，集成骁龙 Elite Gaming 体验平台，其中 Vulkan 1.1 图形 API 大幅提升 GPU 在游戏中的表现，全面提升游戏的启动速度与运行的流畅程度。

红魔 3 采用了全新的 ICE2.0 立体多维散热设计。在 1 秒钟内，这套当今智能手机业界唯一的内置风扇散热系统，便能够完成高达 50 次冷热空气交换。藉由 AI 所控制的智能风扇转速调整逻辑，红魔 3 可将 CPU 温度降低多达 16 度，始终保持 “满血不降频”。此外这款电竞游戏旗舰还具备 90Hz 屏幕刷新率、240Hz 触控刷新率等技术。

与此同时，红魔在本次开展仪式中加深与游戏生态合作。来自《救赎之地》手游的首席设计师在开展仪式现场公布了将在游戏中加入红魔电竞游戏手机专属的同名英雄。全新英雄形象既有高端的科技感又拥有强烈的攻击感，旋转盾牌设计和闪耀的灯光与红魔电竞游戏手机气质完美契合。

除了发布红魔 3 钢枪版限量套装，红魔在现场还展示了 VR 手游的革新形态，以红魔 3 作为基础将 VR 游戏传输到手机之中，结合坚果 S3 4K 激光电视以超大画面与 DTS 认证扬声器让现场玩家们时刻分享红魔 3 精彩游戏画面。